Росія замітає сліди? У справі про вибухи під Архангельськом трапився новий поворот

У Росії після вибухів на військовому полігоні в Сєвєродвінську Архангельської області припинили роботу чотири моніторингові станції, які відстежують рівень радіації.

Як пише видання The Wall Street Journal, НП сталася 8 серпня, і вже через три дні дві моніторингові станції на Чукотці й в Алтаї зупинили роботу. Згодом припинили роботу станції в Дубні та Кірові.

Виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо підкреслив, що 13 серпня вони перестали отримувати дані про радіацію від станцій у Чукотському місті Білібіно і Алтайському селі Залєсово. Нині без перебоїв працює лише станція в Уссурійську.

"Експерти продовжують звертатися до російських колег, щоб якомога швидше відновити роботу (станцій)", – сказав Зербо.

Зазначається, що раніше в Росії пояснили несправності "проблемами зі зв'язком". Про відновлення роботи станції нічого не повідомлялося.

Вибух Корабел.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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