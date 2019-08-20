Росія замітає сліди? У справі про вибухи під Архангельськом трапився новий поворот

У Росії після вибухів на військовому полігоні в Сєвєродвінську Архангельської області припинили роботу чотири моніторингові станції, які відстежують рівень радіації.
Як пише видання The Wall Street Journal, НП сталася 8 серпня, і вже через три дні дві моніторингові станції на Чукотці й в Алтаї зупинили роботу. Згодом припинили роботу станції в Дубні та Кірові.
Виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо підкреслив, що 13 серпня вони перестали отримувати дані про радіацію від станцій у Чукотському місті Білібіно і Алтайському селі Залєсово. Нині без перебоїв працює лише станція в Уссурійську.
"Експерти продовжують звертатися до російських колег, щоб якомога швидше відновити роботу (станцій)", – сказав Зербо.
Зазначається, що раніше в Росії пояснили несправності "проблемами зі зв'язком". Про відновлення роботи станції нічого не повідомлялося.
Вибух
Корабел.ру
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві особи, ще шестеро постраждали. Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Постраждалих у результаті вибухів привезли до Москви в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокса, де прогриміла низка вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
Рівень радіації під час вибуху на військовому полігоні в Сєвєродвінську Архангельської області Росії 8 серпня був перевищений у 4-16 разів.
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