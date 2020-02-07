Росія закликала Угорщину "стати на захист" нацменшин в Україні

Посол РФ в Угорщині Сергій Сергєєв заявив, що в цій країні стурбовані утиском їхніх національних меншин в Україні з боку влади.

Й анонсував спільні плани Москви та Будапешта в "боротьбі" з такою політикою. Про це він розповів у інтерв'ю "РИА Новости".

"Будапешт приділяє першочергову увагу дискримінаційній практиці української влади щодо угорської нацменшини, яка проживає на території Закарпаття", – зазначив дипломат.

Володимир Сергєєв закликав боротися з "українізаторським" курсом Києва

Він нагадав, що в 2017 році Верховна рада України ухвалила закон про освіту, який визначив українську мову як державну для навчання. І у відповідь на це, підкреслив посол, Угорщина вирішила реалізувати щодо Києва подібний "комплекс заходів дипломатичного впливу".

"Ми зі свого боку повною мірою поділяємо заклопотаність угорської влади таким "українізаторським" курсом Києва, оскільки це ще більше зачіпає численне російськомовне населення в Україні", – пригрозив Сергєєв.

За його словами, російські дипломати закликають Угорщину та інші країни, "нацменшини яких зачіпає цей закон", до спільних дій. Однак, із жалем зізнався він, адекватного відгуку їхні заклики так і не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ повідомили, що парламент Угорщини звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

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