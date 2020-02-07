Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:49
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Росія закликала Угорщину "стати на захист" нацменшин в Україні

2.4т
Читати матеріал російською

Посол РФ в Угорщині Сергій Сергєєв заявив, що в цій країні стурбовані утиском їхніх національних меншин в Україні з боку влади.

Й анонсував спільні плани Москви та Будапешта в "боротьбі" з такою політикою. Про це він розповів у інтерв'ю "РИА Новости".

"Будапешт приділяє першочергову увагу дискримінаційній практиці української влади щодо угорської нацменшини, яка проживає на території Закарпаття", – зазначив дипломат.

Новини
Пішли на поступки Росії та Угорщині: чому закон про освіту загрожує мовним скандалом

Володимир Сергєєв закликав боротися з "українізаторським" курсом Києва

Володимир Сергєєв закликав боротися з "українізаторським" курсом Києва

Він нагадав, що в 2017 році Верховна рада України ухвалила закон про освіту, який визначив українську мову як державну для навчання. І у відповідь на це, підкреслив посол, Угорщина вирішила реалізувати щодо Києва подібний "комплекс заходів дипломатичного впливу".

"Ми зі свого боку повною мірою поділяємо заклопотаність угорської влади таким "українізаторським" курсом Києва, оскільки це ще більше зачіпає численне російськомовне населення в Україні", – пригрозив Сергєєв.

За його словами, російські дипломати закликають Угорщину та інші країни, "нацменшини яких зачіпає цей закон", до спільних дій. Однак, із жалем зізнався він, адекватного відгуку їхні заклики так і не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ повідомили, що парламент Угорщини звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
російська мова українська мова угорці Закарпаття
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
56
23
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Орда себе бобиков из венгров сделала и теперь после подарка улусу орды москве в виде языка Руси мовнючье стадо как животных гоняет. Хаму хамово
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
hunt andres
hunt andres
Ильчук Андрей, ты запутался, ха хел. Мовнюки - это вы, животные, которые размовляетесь мовой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
zhukov vanya
zhukov vanya
Предлагаю Москве озаботиться, мордвой,удмуртами,башкирами и прочими народностями,которые проживая в своих республиках не знают своего языка и не обучены даже азбуке.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кристина Стефанова, а язык ханов кипчатский почему не преподают? Вы ж стадо ханских холуев, даже сейчас при альфа-козле из кремля. За хозяйской камчой соскучились?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
zhukov vanya, в Мордовии, Удмуртии и Башкирии национальные языки имеют статус государственных и преподаются в школах.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мы не против пусть эти меньшинства собирают чемоданы и едут в свою угорщину мы их не держим!!!нам эти цигане и даром не нужны,а у нас все по закону и демократии давайте проведем референдум и 70%скадет что обязаны учить сову а раз большинство за то это чистейшая демократия и пусть москали визжат сколько хотят!!!руцкий это не национальность а украинец национальность!!!или в США или угорщине мне дадут гражданство если я не знаю родного языка этой страны??нет не дадут ну так пусть идут лесом)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
2 из 5 ответов | показать все
canger ralph
canger ralph
Кристина Стефанова, "вставят вам xyй в жoпу" - ты всё о своём любимом способе думаешь, аналитичка?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Артеллерист Моня, вы идиот. Национальность определяется идеей, а не языком общения. Потому и нет сейчас советского народа, а американский есть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги