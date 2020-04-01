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1 квітня • оновлено в 09:24
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Росія захотіла продовжити ракетний договір із США

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Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Москва готова продовжити з Вашингтоном двосторонній Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Така заява прозвучала в інтерв'ю журналу американської Асоціації з контролю над озброєннями Arms Control Today.

"Я хочу підкреслити: Росія готова прийти до угоди про продовження дії нового СНО навіть сьогодні. Однак нашої доброї волі недостатньо. Потрібна згода США, яку ми ще не отримали. Якщо Вашингтон погодиться, ми негайно почнемо реалізацію відповідних внутрішніх процедур", – сказав Антонов.

Росія захотіла продовжити ракетний договір із США

Росія захотіла продовжити ракетний договір із США

"Ми сподіваємося, що Сполучені Штати завершать свою позицію по Новому договору про СНО в найближчому майбутньому, оскільки до закінчення терміну дії договору в лютому 2021 року залишилося небагато часу", – додав він.

Нагадаємо, в листопаді 2019 Росія просила провести переговори про продовження дії договору. США відмовилися, негативно оцінивши характер взаємодії між виконавчою і законодавчою владою в РФ.

Договір СНО між США і Росією було підписано в 2010 році на десять років з можливістю продовження ще на п'ять. У 2018 році російська і американська сторони відзвітували про вихід на заявлені в СНО-3 граничні показники. Згодом Москва звинуватила США в тому, що американці не пішли на реальне скорочення ядерних арсеналів, але переобладнали частину пускових установок балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників під неядерну "начинку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує два сценарії сутички Росії з США, перший з яких передбачає атаку американців із використанням всіх можливих засобів, а також ядерної зброї.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну да, ну да... Россия просит у США продлить СНВ3, а Украина требует у МВФ очередной кредит! как то так, да?! "обоз"?!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, когда обещанный парад ВСУ в Севастополе и Донецке? ну хоть примерную дату назовите, плз... хотя бы год...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Не раскрыта тема просящего посла...
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3
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Исаев Максим, ипануты кклы, куле...
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