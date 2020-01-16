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16 січня • оновлено в 14:20
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"Росія захопила Україну": Макрон зробив зізнання про дружбу з Путіним

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Франція готова до тіснішої співпраці з Росією, незважаючи на війну Україні.

Про це заявив лідер французів Еммануель Макрон, передає RFI. Він зазначив, що рішення про співпрацю з Кремлем не було особливим.

"Я не сказав би, що це була особлива подія серед інших. Це було дозріле рішення, історична і стратегічна переконаність", – пояснив він.

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При цьому Макрон визнав, що Росія вторглася в Україну, але закінчення війни "можна чекати довго".

"Росія захопила Україну, і ми вжили заходів. Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати рішення всіх заморожених конфліктів, щоб (почати) рухатися вперед, то можна чекати довго", – зазначив він.

Президент Франції додав, що після "нормандського саміту" в Парижі, відбувся "історичний обмін" полоненими між Росією і Україною, і потрібно продовжувати настільки ж плідну роботу по врегулюванню конфлікту.

Макрон і Путін

Макрон і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Еммануель Макрон Олександр Беспутiн
Місце
Франція
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Mega Death
Mega Death
В общем всё просто))) Вы, xoxлы воюйте дальше. а нам пора бабки зарабатывать))) А xoxлам больше ничего и не остается. Либо сдаваться, либо воевать... P/S/ Как там поживает лучший друг xoxлов Оланд?
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Он Алекс
Он Алекс
Mega Death, а ты очень смешное «бабки зарабатывать» ахахаха, тебе холоп только комменты калякать в защиту своих бояр ради пайки:) бабки зарабатывать ахахахаха
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фил филька
фил филька
о как! изолента не изолирует. видимо она не той системы )))
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Лягушатники. Ватники. Болото до болота,оно такое...
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Коротков Сергей, а твоя мечта начиная 1991 из африки попасть в это болота в кружевных труселях .Не мечтай иди чисти польские унитазы
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