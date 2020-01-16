"Росія захопила Україну": Макрон зробив зізнання про дружбу з Путіним

Франція готова до тіснішої співпраці з Росією, незважаючи на війну Україні.

Про це заявив лідер французів Еммануель Макрон, передає RFI. Він зазначив, що рішення про співпрацю з Кремлем не було особливим.

"Я не сказав би, що це була особлива подія серед інших. Це було дозріле рішення, історична і стратегічна переконаність", – пояснив він.

При цьому Макрон визнав, що Росія вторглася в Україну, але закінчення війни "можна чекати довго".

"Росія захопила Україну, і ми вжили заходів. Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати рішення всіх заморожених конфліктів, щоб (почати) рухатися вперед, то можна чекати довго", – зазначив він.

Президент Франції додав, що після "нормандського саміту" в Парижі, відбувся "історичний обмін" полоненими між Росією і Україною, і потрібно продовжувати настільки ж плідну роботу по врегулюванню конфлікту.

Макрон і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна відновити діалог з Росією.

Крім того, Макрон повідомив, що Франція зацікавлена в створенні нової моделі європейської безпеки у співпраці з Росією.

Також Макрон закликав НАТО до більш тісної взаємодії з Росією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!