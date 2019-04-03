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Росія задумала нове військове будівництво в Криму: що відомо

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Росія задумала розмістити радіолокаційну станцію (РЛС) "Воронеж" в анексованому Криму — на території Нахімовського району Севастополя.

Про це розповіли "Известиям" джерела в Міноборони РФ. "Станцію розмістять на узбережжі, щоб складки місцевості не створювали перешкод для її роботи. Будівництво військового об'єкта має завершитися у 2023 році", — вдалося дізнатися журналістам.

Також вони з'ясували, що РЛС повинна замінити радянську станцію дальнього виявлення типу "Дніпро", побудовану на мисі Херсонес.

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РЛС "Воронеж"

РЛС "Воронеж"

eurasian-defence.ru

Новий об'єкт нібито посилить мережу радіолокаційних станцій, розгорнутих по периметру країни, забезпечивши відстеження пусків балістичних ракет у регіонах Близького Сходу і Середземного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в тимчасово анексованому Росією Криму вирішили вирубати один із численних лісів на Керченському півострові.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Говорят эта станция создает в замкнутых металлических пространствах вихревые токи, которые воздействуя на предметы помещенные внутрь нагревают их. То есть, если направить РЛС в сторону Украины то мосг аборигенов заключенный в кастрюлю от нагрева будет закипать и взрываца. В этом и заключается коварный план кгававгй гебни, уничтожить лучшую часть человечества при помощи своих ацких машин.
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