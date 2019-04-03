Росія задумала нове військове будівництво в Криму: що відомо

Росія задумала розмістити радіолокаційну станцію (РЛС) "Воронеж" в анексованому Криму — на території Нахімовського району Севастополя.

Про це розповіли "Известиям" джерела в Міноборони РФ. "Станцію розмістять на узбережжі, щоб складки місцевості не створювали перешкод для її роботи. Будівництво військового об'єкта має завершитися у 2023 році", — вдалося дізнатися журналістам.

Також вони з'ясували, що РЛС повинна замінити радянську станцію дальнього виявлення типу "Дніпро", побудовану на мисі Херсонес.

РЛС "Воронеж" eurasian-defence.ru

Новий об'єкт нібито посилить мережу радіолокаційних станцій, розгорнутих по периметру країни, забезпечивши відстеження пусків балістичних ракет у регіонах Близького Сходу і Середземного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в тимчасово анексованому Росією Криму вирішили вирубати один із численних лісів на Керченському півострові.

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