Росія заблокувала засідання Радбезу ООН: хто її підтримав

Росія заблокувала засідання Ради Безпеки ООН, присвячене питанням дотримання прав людини в Сирії.

"Ми не бачимо ніяких підстав для цього засідання, оскільки права людини - не предмет порядку денного Радбезу", - заявив заступник постпреда Росії при ООН Геннадій Кузьмін, передає Reuters.

Росію підтримали Китай, Казахстан і Болівія. Вони проголосували за відмову від проведення зустрічі. Ініціатором проведення зустрічі виступила Франція, її підтримали шість країн - Великобританія, США, Швеція, Польща, Кувейт і Перу. Екваторіальна Гвінея, Кот-д'Івуар і Ефіопія утрималися.

"Наша рада повинна мати всю необхідну інформацію для розуміння будь-якої кризи, в тому числі дані про права людини. І особливо це стосується Сирії", - сказав представник Франції в ООН Франсуа Делатра.

Як повідомляв "Обозреватель", у Східній Гуті (Сирія) 17 березня у результаті авіаударів літаків, що належать Росії і армії сирійського диктатора Башара Асада, загинули щонайменше 30 цивільних.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 24 лютого прийняла резолюцію про тимчасове припинення вогню в Сирії на термін в 30 днів для доставки гуманітарної допомоги і евакуації поранених, які потребують медичної допомоги.

Однак уже 25 лютого стало відомо, що сили режиму сирійського президента Башара Асада, який підтримує РФ, продовжили обстріли підконтрольних повстанцям районів Східної Гути під Дамаском, незважаючи на вимогу Ради Безпеки ООН про перемир'я.