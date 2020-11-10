Росія вже почала перекидання миротворців в Карабах. Фото та відео
Російська Федерація вже відправила перших своїх миротворців у Нагірний Карабах.
Відповідне відео завантаження і вильоту літака опубліковано на каналі РИА Новости в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
На кадрах видно, як на борт заїжджають військові автомобілі, а потім заходять військовослужбовці.
Як зазначає Міністерство оборони РФ, перекидання здійснюється літаками Іл-76 з Ульяновська.
Основу миротворчого контингенту становлять підрозділи 15-ої окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу.
(Відео – Telegram РИА Новости)
Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке набуло чинності з 10 листопада.
Документ серед іншого передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.
На тлі підписання документа, в вірменської столиці спалахнули заворушення, в ході яких були захоплені державні будівлі. OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається в режимі онлайн.