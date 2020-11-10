Росія вже почала перекидання миротворців в Карабах. Фото та відео

Юрій Сергієнко Світ 03:52, 10.11.2020 Оновлено: 04:22, 10.11.2020

Російська Федерація вже відправила перших своїх миротворців у Нагірний Карабах.

Відповідне відео завантаження і вильоту літака опубліковано на каналі РИА Новости в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як на борт заїжджають військові автомобілі, а потім заходять військовослужбовці.

Завантаження військових автомобілів.
кадр відео

Як зазначає Міністерство оборони РФ, перекидання здійснюється літаками Іл-76 з Ульяновська.

Перекидання миротворців РФ здійснюється з Ульяновська.
Google Maps

Основу миротворчого контингенту становлять підрозділи 15-ої окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу.

Військові РФ заходять в літак.
кадр відео

(Відео – Telegram РИА Новости)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке набуло чинності з 10 листопада.

Документ серед іншого передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.

На тлі підписання документа, в вірменської столиці спалахнули заворушення, в ході яких були захоплені державні будівлі. OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається в режимі онлайн.

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