Росія вже почала перекидання перших миротворців в Карабах. Фото та відео

Російська Федерація вже відправила перших своїх миротворців у Нагірний Карабах.

Відповідне відео завантаження і вильоту літака опубліковано на каналі РИА Новости в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як на борт заїжджають військові автомобілі, а потім заходять військовослужбовці.

Як зазначає Міністерство оборони РФ, перекидання здійснюється літаками Іл-76 з Ульяновська.

(Відео – Telegram РИА Новости)

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