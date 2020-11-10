Росія вже почала перекидання перших миротворців в Карабах. Фото та відео
Російська Федерація вже відправила перших своїх миротворців у Нагірний Карабах.
Відповідне відео завантаження і вильоту літака опубліковано на каналі РИА Новости в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
На кадрах видно, як на борт заїжджають військові автомобілі, а потім заходять військовослужбовці.
Як зазначає Міністерство оборони РФ, перекидання здійснюється літаками Іл-76 з Ульяновська.
(Відео – Telegram РИА Новости)
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