Росія вважає Лукашенка легітимним президентом, – спікер Путіна

Кирило Лютий Світ 21:30, 14.09.2020

Росія визнала результати виборів в Білорусі і вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом.

Про це заявив прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков за підсумками переговорів Лукашенка з Володимиром Путіним, передає "Медуза".

"Олександр Григорович є легітимним президентом Республіки Білорусь. І є візаві президента Путіна в міждержавних відносинах", – заявив Пєсков.

"Що стосується тих людей, які не згодні з результатами виборів, всі вони є громадянами братської Білорусі, всіх ми їх цінуємо і любимо. Але ми хочемо, щоб все, що відбувається в Білорусі, відбувалося не в формі якихось неконституційних процесів, а в правовому полі", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, за підсумками переговорів Лукашенко і Путін домовилися про надання Білорусі кредиту на $1,5 млрд. Білорусь також розпочала участь в останній стадії випробувань російської вакцини від коронавірусу.

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