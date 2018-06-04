Росія втратить Петербург і Омськ: в Держдумі занервували через сценарій Естонії

Член комітету нелегітимної Державної думи з міжнародних справ Антон Морозов звинуватив Естонію в "чорній невдячності".

Таким чином він прокоментував заяву екс-президента держави Тоомаса Хендріка Ільвеса про те, що Росія може втратити ряд великих міст, в числі яких Санкт-Петербург і Омськ, в разі атаки. Відповідну заяву Морозов зробив для RT.

"Ніяка Естонія, ніякі прибалтійські держави не в силах загрожувати Росії, і тим більше подібні висловлювання викликають обурення і подив. Що стосується можливої агресії Росії проти прибалтійських держав - цього ніколи не було. Ми їх захищали, звільнили від фашизму свого часу", - сказав він.

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Морозов назвав Росію "благодійником", який нібито допомагав розвиватися промисловості і вклав багато грошей в радянські часи.

"Подібні висловлювання є безвідповідальними і свідчать про чорну невдячність окремих естонських політиків", - резюмував Морозов.

Як повідомлявOBOZREVATEL, екс-президент Естонії нагадав, що у військовому сенсі Росія не є небезпечною для країни, саме тому веде інформаційну компанію.