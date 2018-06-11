Трамп укотре довів, що він московська консерва, запропонувавши долучити Росію до сімки найсильніших держав світу. Колишньому керівникові його передвиборчого штабу Манафортові загрожує до триста років ув’язнення, якщо він не піде на співробітництво зі слідством проти президента. Прокурор Мюллер упевнено веде справу до імпічменту за співробітництво Трампа з росіянами проти Гілларі Клінтон.

Колись про це напишуть цікавий детективний політичний роман, хоча загальні обриси справи вже зрозумілі.

Новини Вызов брошен именно Путину

Росія впіймала Трампа на гачок. Президент мусить відпрацьовувати, якщо не хоче, щоби Путін розповсюдив дані, що свідчитимуть про його зраду американському народові. В Кремлі розуміють, що не все залежить від Трампа, бо він не має такої повноти влади, як Путін у Росії. Але його вичавлюватимуть доти, доки це буде можливим. Не виключено, що коли Путін зрозуміє непотрібність Трампа, він здасть його, намагаючись навіть з цього зробити вигоду Росії. Швидше за все, це може статися напередодні або відразу після імпічменту, в залежності від настроїв народних депутатів Америки.

Трамп може сподіватися лише на емоційне сприйняття іншими своєї зради: мовляв, я не винен, а з членами своєї команди, які пішли на співробітництво з росіянами, розберусь. Зараз він домагається від Північної Кореї знищення ядерної зброї, іде на послаблення економічної могутності Європи і таке інше – і все заради інтересів США. Але як і у випадку з Сирією, може зупинитися на півдороги, почувши грізний окрик із боку Кремля. Він розуміє підступність Росії і не може нічого вдіяти проти її змички з Китаєм.

Новини Поющий во славу бандиту Путину

Трамп змушений іти у фарватері Кремля, щоби увійти в історію як успішний президент США, якому вдалося розв’язати проблеми, що виявилися не під силу його попередникам.