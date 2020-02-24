Росія влаштувала масові бомбардування міст Сирії: є жертви

Російська авіація розбомбила 18 населених пунктів поблизу сирійського Ідлібу. В результаті повітряної атаки загинуло не менше п'яти осіб.

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на інформацію "Білих касок" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Росія бомбардує Сирію Скріншот відео

Зокрема, починаючи з ранку 24 лютого, літаки ВКС Росії завдавали ударів по населених пунктах Кефренбіл, Кен-Сафра, Іхсем, Суфухун, Хазарін, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Інніб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр -Сюнбюл, Бінін на півдні провінції Ідліб, а також по Дарет-Іззе, Кафр-Нуранк і Джині на заході Алеппо.

Авіація Росії влаштувала бомбардування поблизу Ідлібу Скріншот відео

Авіація Росії влаштувала бомбардування поблизу Ідлібу Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 лютого бойові літаки ВКС Росії атакували турецьку військову колону і перешкодили їй увійти на територію населеного пункту Аль-Бара сирійської провінції Ідліб.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

Нагадаємо, 15 січня Росія і президент Сирії Башар Асад також завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Тоді загинули щонайменше 23 особи, близько пів сотні зазнали поранень.

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