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24 лютого • оновлено в 16:03
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Росія влаштувала масові бомбардування міст Сирії: є жертви

2.8т
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Російська авіація розбомбила 18 населених пунктів поблизу сирійського Ідлібу. В результаті повітряної атаки загинуло не менше п'яти осіб.

Про це повідомляє "Анадолу" з посиланням на інформацію "Білих касок" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Росія бомбардує Сирію

Росія бомбардує Сирію

Скріншот відео

Зокрема, починаючи з ранку 24 лютого, літаки ВКС Росії завдавали ударів по населених пунктах Кефренбіл, Кен-Сафра, Іхсем, Суфухун, Хазарін, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Інніб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр -Сюнбюл, Бінін на півдні провінції Ідліб, а також по Дарет-Іззе, Кафр-Нуранк і Джині на заході Алеппо.

Авіація Росії влаштувала бомбардування поблизу Ідлібу

Авіація Росії влаштувала бомбардування поблизу Ідлібу

Скріншот відео

Авіація Росії влаштувала бомбардування поблизу Ідлібу

Авіація Росії влаштувала бомбардування поблизу Ідлібу

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 лютого бойові літаки ВКС Росії атакували турецьку військову колону і перешкодили їй увійти на територію населеного пункту Аль-Бара сирійської провінції Ідліб.

  • Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

  • Нагадаємо, 15 січня Росія і президент Сирії Башар Асад також завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Тоді загинули щонайменше 23 особи, близько пів сотні зазнали поранень.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А якщо Ердоган вдарить по ним з С-400?!(((
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
эх,да так бы по кyeву..
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что ж, Эрдоган сам загнал себя в этот угол. Теперь у него осталось лишь два пути: включить "задний ход" и "потерять лицо", либо идти ва-банк и, с высокой долей вероятности, лишиться не только авторитета. Оружием НАТО, конечно, поддержит, но, полагаю, не более того. А в одиночку справиться с Сирией, Ираном и Россией у Реджепа Тайиповича шансов меньше, чем у Паулюса под Сталинградом.
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