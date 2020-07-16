Росія влаштувала демарш в ОБСЄ через Україну та залишила засідання

Російська делегація влаштувала демарш і покинула засідання Форуму безпеки співробітництва Постійної ради ОБСЄ під час обговорення гібридних загроз.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Укрінформ.

"Під час сьогоднішнього (15 липня – Ред.) спільного засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ представник делегації РФ, який був присутній фізично на засіданні в Гофбурзі, вчинив демарш і покинув зал. Таким чином, російський дипломат відреагував на промову директора Національного інституту стратегічних досліджень України (НІСД) Олександра Литвиненка, який виступав в якості одного з основних доповідачів на тему гібридних загроз", – розповів дипломат.

Цимбалюк наголосив, що лише представники Росії були єдиною делегацією, які заявили, що їм "нецікаво" обговорювати тему гібридної загрози в світі.

"Очевидно, що делегація РФ розуміла, що під час обговорення цієї теми буде озвучений, перш за все, кейс російської гібридної агресії проти України. Думаю, їх демарш був викликаний тим, що просто не знайшлося інших ходів, думок і текстів для реагування", – зазначив Цимбалюк.

Представник України зазначив, що Росія демонстративно покинула засідання, коли глава НІСД Литвиненко розповідав про гібридної загрозу на прикладі російської агресії. Однак навіть після демаршу росіян засідання продовжилося.

"Російський представник, реагуючи на виступ керівника НІСД, зробив також своєрідний "гібридний хід", покинувши зал засідання і зробивши вигляд, що ця тема нібито не стосується РФ. Однак, більшість національних делегацій в своїй окремих виступах продемонстрували, що це не так: говорячи про гібридні військові дії, вони приводили саме приклад російської агресії проти України", – резюмував Цімблюк.

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