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Росія влаштувала авіабомбардування у Сирії: загинули мирні люди

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Сили Башара Асада і його російських союзників завдали авіаударів по населених пунктах на північному заході Сирії. У результаті бомбардувань загинули шестеро мирних жителів і ще 39 осіб зазнали поранень.

За даними Управління цивільної оборони Сирії ("Білі каски"), на які посилається "Анадолу", в ніч на 10 червня авіаудари накрили район Хан-Шейхун, населений пункт Теманія, селища Шейх Ідріс, Мааршурін і Ет-Тух у провінції Ідліб, а також райони Латаміне і Кефер Зіта на півночі провінції Хама. У "Білих касках" побоюються можливого зростання кількості жертв.

Тим часом джерела у сирійській опозиції повідомили, що авіаудари по Хан-Шейхуну, населених пунктах Латаміне, Кефер Зіта і Мааршурін завдали саме Військово-космічні сили Росії. "Два літаки піднялися у повітря з авіабази Хмеймім", — розповіли в опозиції.

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Бомбардування у Сирії

Бомбардування у Сирії

"Анадолу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня літаки ВКС Росії піднялися у повітря з авіабази "Хмеймім" у провінції Лазкійє (Сирія) і здійснили авіаудар, у результаті якого загинули п'ятеро мирних жителів.

На початку травня у Сирії були вбиті четверо російських військових. Це трапилося у північній частині провінції Хама. Міністерство оборони Росії традиційно цю інформацію не підтвердило. Стверджується, що росіяни загинули у результаті артобстрілу бойовиками протурецької коаліції "Фронт національного визволення".

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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