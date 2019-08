Росія вкрала зброю? США оприлюднили гучне викриття ядерної НП під Архангельськом

Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США.

Таку заяву зробив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю "Голосу Америки". Ці припущення, пояснив він, підтвердив вибух під Северодвінськом.

Зокрема, впевнений Болтон, Росія намагається домогтися технологічного прогресу у своїх можливостях щодо створенню засобів доставки ядерної зброї.

"Щось пішло не так, але це демонструє, що, хоча економіка Росії зразково рівна економіці Нідерландів, вона все ще витрачає досить багато на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставки, гіперзвукові планують носії, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій", – заявив Болтон.

Він додав, що ймовірність того, що інші країни також отримають ці технології, є викликом для США і їх союзників.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia 's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN