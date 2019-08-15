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Росія вкрала зброю? США оприлюднили гучне викриття ядерної НП під Архангельськом

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Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США.

Таку заяву зробив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю "Голосу Америки". Ці припущення, пояснив він, підтвердив вибух під Северодвінськом.

Зокрема, впевнений Болтон, Росія намагається домогтися технологічного прогресу у своїх можливостях щодо створенню засобів доставки ядерної зброї.

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Вибух під Архангельськом

Вибух під Архангельськом

ТАСС

"Щось пішло не так, але це демонструє, що, хоча економіка Росії зразково рівна економіці Нідерландів, вона все ще витрачає досить багато на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставки, гіперзвукові планують носії, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій", – заявив Болтон.

Він додав, що ймовірність того, що інші країни також отримають ці технології, є викликом для США і їх союзників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що їм вдалося дізнатися деталі секретних випробувань на полігоні під Архангельськом у Росії, де вибухнула рідка установка.

Пізніше в Білому домі уточнили, що вибух на полігоні під Архангельськом може бути пов'язаний зі спробою запуску Росією гіперзвукових крилатих ракет.

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Теми
Вибух на полігоні під Архангельском Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Да,да,да бедные американцы,голову у ещё не украли?
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Mega Death
Mega Death
Ждём ответное ЧП на каком нибудь американском военном предприятии. Уверен до конца года у них обязательно где-то, что-то грохнет!))
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Пендосы денег в вооружение вбухивают немеренно , а эффективности - минимум . Россия по средствам доставки и технологиям на шаг впереди
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Похихикать Чисто, ты чиста клоун.
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