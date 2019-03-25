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"Росія — визволителька!" Кремль замахнувся ще на одного сусіда

2.5тЧитати матеріал російською

Російські окупанти вигадали нову пропагандистську акцію, метою якої є перекручування історії. Цього разу вони взялися за Болгарію.

Так, підконтрольна окупаційній владі Криму громадська організація "Регіональна болгарська національно-культурна автономія Республіки Крим імені Паїсія Хілендарського" отримала згоду на реалізацію гранту президента РФ під назвою "Росія визволителька Болгарії: історична пам'ять народів". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

В обґрунтуванні проекту вказана така причина його появи: "Нині за допомогою соціальних мереж і ЗМІ, в цілому, йде сильний вплив на молодь, у тому числі і з-за кордону. Йде активне переписування історії. Росію представляють як країну-агресора...".

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"Росія — визволителька!" Кремль замахнувся ще на одного сусіда

oilcapital.ru

Метою заходу нібито є формування патріотизму шляхом "відновлення славних сторінок історії Росії та її позитивної ролі в історії Європи, зокрема, звільнення Болгарії в 1878 р.".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія за рахунок анексії Криму отримала 27 тисяч квадратних кілометрів і 2,2 млн нових жителів, через що зазнала суттєвих економічних втрат.

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Теми
анексія Кримуросійська пропаганда
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Росія
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Satin Rik
Satin Rik
Козломорді, нахєр з сайту
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Пока бандеры топорами рубили головы в Европе, Россия этих бандер отстреливала.
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