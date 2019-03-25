"Росія — визволителька!" Кремль замахнувся ще на одного сусіда

Російські окупанти вигадали нову пропагандистську акцію, метою якої є перекручування історії. Цього разу вони взялися за Болгарію.
Так, підконтрольна окупаційній владі Криму громадська організація "Регіональна болгарська національно-культурна автономія Республіки Крим імені Паїсія Хілендарського" отримала згоду на реалізацію гранту президента РФ під назвою "Росія визволителька Болгарії: історична пам'ять народів". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
В обґрунтуванні проекту вказана така причина його появи: "Нині за допомогою соціальних мереж і ЗМІ, в цілому, йде сильний вплив на молодь, у тому числі і з-за кордону. Йде активне переписування історії. Росію представляють як країну-агресора...".
oilcapital.ru
Метою заходу нібито є формування патріотизму шляхом "відновлення славних сторінок історії Росії та її позитивної ролі в історії Європи, зокрема, звільнення Болгарії в 1878 р.".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія за рахунок анексії Криму отримала 27 тисяч квадратних кілометрів і 2,2 млн нових жителів, через що зазнала суттєвих економічних втрат.
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