Росія висилає з країни 23 британських дипломата

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон-грата 23 британських дипломата.

Від них вимагають покинути територію Російської Федерації, передає РІА "Новости".

Так, у Росії припиняється діяльність Британської ради (організації, що представляє Великобританію в інших країнах в галузі культури та освіти).

Згода на відкриття консульства Великобританії у Санкт-Петербурзі відгукується.

Дипломати повинні бути вислані з країни протягом тижня.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що висилає з країни 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ. Таке рішення було прийнято у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Росію.

Російська влада спочатку відмовилися відповідати на ультиматум Лондона. Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Після того, як стало відомо про висилку з Британії російських дипломатів, посол Росії у Великобританії Олександр Яковенко заявив, що Москва вживе відповідних заходів.

У МЗС РФ вважають, що Великобританія почала "огульну антиросійську кампанію" і пішла на грубу провокацію проти Москви.

У коментарі "Обозревателю" директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій Толстов прогнозував реакцію Росії на ці дії. На його думку, Кремль все одно не визнає свою провину в отруєнні Скрипаля.

Як повідомляв "Обозреватель", 4 березня стало відомо про те, що в місті Солсбері (Англія) отруїли шпигуна-перебіжчика 66-річного Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Вони залишаються в лікарні у критичному стані.

Скрипаль був співробітником ГРУ, де пропрацював до 1999 року. У 1995 році він був завербований спецслужбами Великобританії. У 2006 році російський суд засудив його до 13 років позбавлення волі. У 2010 році Скрипаля помилували та передали США.