Росія випустила винищувач через розвідників США над Чорним морем. Відео

Борис Бондар Світ 23:35, 5.08.2020 Оновлено: 23:38, 5.08.2020

Російський винищувач Су-27 зі складу чергових по ППО сил Південного військового округу піднімався в повітря над нейтральними водами Чорного моря для перехоплення літаків-розвідників США.

Про це 5 серпня повідомило в Facebook Міністерство оборони Росії. Американські літаки не порушили кордон Російської Федерації.

"Екіпаж російського винищувача послідовно наблизився на безпечну відстань до повітряних об'єктів та ідентифікував їх як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" ВМС США", – сказано в повідомленні.

Після розвороту американських літаків від російського кордону Су-27 повернувся на аеродром базування.

У Міноборони РФ підкреслили, що політ російського винищувача проходив строго відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору.

Росія підняла в небо винищувач для перехоплення літаків-розвідників США
(Facebook Міноборони Росії)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, канадські винищувачі CF-18 і американські F-22 біля узбережжя Аляски перехопили російські літаки-розвідники Ту-142.

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