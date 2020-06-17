Росія випала з "вищої" ліги, Китай і США домовляються без неї – Шевцова

Політолог Лілія Шевцова заявила, що в нинішній час на світовій сцені "панують" Сполучені Штати Америки і Китай, а Росія стежить за світовою сценою здалеку.

Таку думку вона висловила в блозі для "Ехо Москва". Шевцова припустила, що зіткнення або ж діалог цих країн визначатимуть рух глобального світу.

Разом з тим, вона зазначила, що в Росії на порядку денному всенародне схвалення єдиновладдя на "вічні часи". Іронія в тому, на її думку, що всенародному схваленню гріш ціна, якщо єдиновладдя "перестає бути великодержавним".

"Адже Росія випала з ліги тих, хто формує світову траєкторію. Але в такому разі незрозуміло, як єдиновладдя може існувати зі зламаним державним хребтом", – написала Шевцова.

Тим часом, вона зазначила, що Америка в нинішній час не в "кращій бійцівській формі".

"Росія все ниє з приводу американського гегемонізму, зробивши його ідеєю фікс, яка повинна підживлювати нашу образливість. На ділі Америка намагається втекти від своїх зобов'язань. Висновок 15 тисяч американських військовослужбовців з Німеччини, а до цього виведення військ з Сирії, рішення виводити війська з Афганістану і обмежений контингент в Іраку – підтвердження згортання світової присутності США", – зазначила Шевцова.

Як писав OBOZREVATEL, британський історик Майкл Берлі вважає, що 2020 рік має стати "вершиною політичної кар'єри" для президента Росії Володимира Путіна, якби цьому не завадила пандемія COVID-19.