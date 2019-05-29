Росія винна! Патріарх Варфоломій жорстко пройшовся по Московському патріархату

Росія всіма силами намагалася запобігти отриманню церковної незалежності України, за що вона несе повну відповідальність.

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій в інтерв'ю болгарському агентству БГНЕС, яке публікує "Главком". "Коли Вселенський патріархат вирішив надати Українській церкві автокефалію, було зроблено багато спроб отримати церковну незалежність України від Росії, але жодна з них не була успішною, за що Московський патріархат несе повну відповідальність. Насправді, не тільки ці спроби були невдалими, але і розколи, які були створені в минулому столітті і пов'язані, в основному, з бажанням Російської церкви не допустити церковної незалежності України", – підкреслив він.

За його словами, після анексії Криму в 2014 році умови для російської присутності в Україні стали ще більш складними.

Патріарх Варфоломій Правмир

"Шокуючі політичні події, через які були сформовані нові, зовсім інші геополітичні умови, зробили присутність Московського патріархату небажаним і завдає шкоди інтересам української нації і єдності українського народу", – сказав Варфоломій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Вселенський Патріарх змусив його підписати розписку про відмову висувати свою кандидатуру на керівництво новою церквою.

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