Росія виходить із ПАРЄ? У Держдумі пригрозили радикальним рішенням

Комітет Держдуми РФ із міжнародних справ запропонував не направляти делегацію РФ для участі в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це заявив на засіданні голова комітету Леонід Слуцький, зазначивши, що йдеться про роботу в 2019 році, передає ТАСС.

Він звернув увагу, що в асамблеї так і не були ухвалені регламентні поправки про виключення санкційних норм, які дозволяють позбавляти повноважень національні делегації.

24tv.ua

"А це було головним критерієм, своєрідною поворотною точкою для зміни нашої позиції", — підкреслив глава комітету.

Тому, за його словами, "немає ніяких підстав повертатися у ПАРЄ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Парламентська асамблея Ради Європи не проголосувала за спрощення введення санкцій щодо Росії. Так, делегації РФ не дали безкарно відновити свої права, втрачені в 2014 році після анексії Криму.

На цю заяву Росія відреагувала жорстким ультиматумом і заявила, що може вийти з РЄ, якщо Парламентська асамблея не відмовиться від "обмеження прав національних делегацій".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.