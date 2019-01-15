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ПолітикаЕкономіка

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Росія виходить із ПАРЄ? У Держдумі пригрозили радикальним рішенням

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Комітет Держдуми РФ із міжнародних справ запропонував не направляти делегацію РФ для участі в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це заявив на засіданні голова комітету Леонід Слуцький, зазначивши, що йдеться про роботу в 2019 році, передає ТАСС.

Він звернув увагу, що в асамблеї так і не були ухвалені регламентні поправки про виключення санкційних норм, які дозволяють позбавляти повноважень національні делегації.

Росія виходить із ПАРЄ? У Держдумі пригрозили радикальним рішенням

24tv.ua

"А це було головним критерієм, своєрідною поворотною точкою для зміни нашої позиції", — підкреслив глава комітету.

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Тому, за його словами, "немає ніяких підстав повертатися у ПАРЄ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Парламентська асамблея Ради Європи не проголосувала за спрощення введення санкцій щодо Росії. Так, делегації РФ не дали безкарно відновити свої права, втрачені в 2014 році після анексії Криму.

На цю заяву Росія відреагувала жорстким ультиматумом і заявила, що може вийти з РЄ, якщо Парламентська асамблея не відмовиться від "обмеження прав національних делегацій".

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Місце
Росія
Теги
ПАРЄНовини Росії
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кожедуб Руслан, Ты дебил хоть разок бы назвал "эхспердов"",вдруг они все рагульские или пшеки,тогда и базарить не о чем.
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Васильев Александр
Васильев Александр
Скатертью дорога! Фашистам не место в европейских институтах!
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