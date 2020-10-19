Якщо ж мова йде про незалежність від Азербайджану, то і тут – все погано для Вірменії. Адже в такому випадку, Пашинян знову формалізує окупаційний статус Вірменії. Якщо це – територія Азербайджану, то що там робить вірменська армія вже 30 років поспіль?

Це – пряме і безпосереднє підтвердження агресії Вірменії проти Азербайджану. До цього моменту, такий стан справ фіксували тільки резолюції ООН, а тут – сам глава уряду Вірменії готовий поставити під цим свій підпис.

А ящик Пандори Пашинян може відкрити приблизно так, як це зробила РФ і наслідки чого для неї настануть трохи пізніше, а поки вони не настали просто в зв'язку через те, що у РФ є ядерна зброя. Як тільки Вірменія зробить цей крок, вона сама відмовиться від кордонів, які були закріплені в рамках совка і дісталися державам, що були його республіками.

Де-факто Вірменія вже зробила це, але де-юре – ще ні і їй би взагалі не чіпати цю тему, але якщо вона відмовиться від цих правил, то далі піде бій без правил і тут для Єревану виникають вкрай негативні перспективи. Адже якщо ти плюєш на територіальну цілісність сусідів, засновану на старих совкових межах, то в цю гру можуть зіграти вже з тобою.

Адже якщо уважно подивитися на карту, то можна помітити незвичайну і навіть унікальну конфігурацію території Азербайджану. Основна її частина відділена від Нахічевані, вузьким коридором Вірменії, що безумовно створює незручності як для самого Азербайджану, так і для безперервності тюркських земель.

Так було не завжди. Цей "клин" вірменам дали більшовики в далекому 1920 році і він є складовою частиною цілісного комплексу кордонів союзних республік, усередині величезної країни більшовиків. Зараз вже немає сенсу обговорювати справедливість цього рішення або його доцільність.

Важливим є те, що ці кордони були прокреслені совком і в принципі, саме на балансі цих кордонів і побудована система безпеки постсовкового простору. Той, хто намагається їх переглянути на свою користь – створює прецедент і по суті – відмовляється від самого принципу, який регулює територіальний устрій цього простору.

Простіше кажучи, якщо ви відмовляєтеся приймати ці правила гри і починаєте грати за власними правилами, то повинні чітко розуміти, що з вами можуть зіграти в таку ж саму гру, тільки вже за іншими правилами. І замість формалізованого принципу поділу територій, ви отримуєте право сильного. Так, свого часу Вірменія, руками РФ – відрубала шматок території Азербайджану по праву сильного, але тепер – ситуація змінилася.

Як уже зрозуміло, вірмени особливо і не збиралися воювати з азербайджанцями, а обмежувалися роллю провокатора. Тобто, їх справа була вплутатися в бійку, а в разі важкого замісу – в справу вступав "старший брат", на чию користь і відбувалися провокації.

Але тепер з'ясувалося, що і сам Азербайджан став сильнішим, і брат у нього – теж виявився не з боязких, а тому – заміс пішов жорсткий. Головне ж, що росіяни не шлють до Вірменії "відпускників" і заблукалих, оскільки і для Москви ситуація в світі вже складається зовсім не так бадьоро, ніж 5 і тим більше – 10 років тому. Вона теж – на вильоті.

І ось в такій ситуації, якщо Пашинян визнає незалежність Карабаху і відмовиться від совкового статус-кво по кордонам, Азербайджан теж може це зробити в тому ж самому ключі. А якщо Москва почне щось таке розповідати про корони часів совка, то з Баку їм можуть відповісти, що в такому випадку, РФ повинна вивести окупаційні війська з Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії, Криму і Донбасу, оскільки за розкладом совкових кордонів, це – чужі для РФ території. А сам Баку заявить, що він повертає кордон до стану 1920 року.

Так що розмови Пашиняна про незалежність Карабаху показують, що цей діяч не орієнтується в часі і просторі і навіть не розуміє, що він може витворити для своєї країни, поки ще перебуває в своїх кордонах. А ось ці медитації про ОДКБ, вони ж можуть розкрутитися і в інший бік. Частина Тюркських країн може стати на бік Азербайджану і що тоді? Як Москва на все це буде реагувати і чим?

Тим більше, що за цей майже місяць боїв азербайджанська армія відчула свою силу, знайшла свій почерк і відчула смак перемог. Справді, мова йде про те, що азербайджанська армія домагається успіху своїм умінням і зброєю, яке опановували довгі роки. Більш того, офіцерський склад армії пройшов навчання і підготовку в Туреччині, що допомогло попрощатися з методами ведення війни, які генерує Москва.

Тут справа не тільки в результативності такого виду ведення бойових дій, а в тому, що азербайджанські військові бачать – вірменам нічого протиставити. Вони не вміють ні воювати з новим, ні вчитися новим методам ведення війни. Тобто, вони застрягли у вчорашньому дні і не мають ні часу, ні можливості, а головне – мотивації, швидко цьому вчитися.

Думаю, що успіхи турецької армії в Сирії, а потім і Лівії, показали азербайджанським військовим, що війна по-новому – не по зубам російським найманцям, куди потрапляють російські військові з досить високим рівнем спеціальної підготовки. Вони побачили, що так можна бити росіян, а вірмен – тим більше. І ось тепер вони самі розсмакували перемогу на смак, вони вже надивилися на спини і мелькаючі п'яти противника так, що стали дійсно серйозною військовою силою і новою армією.

А таку армію, тим більше – з високою мотивацією, зупинити дуже важко. Те, що вона вийде до своїх кордонів, вже не викликає сумнівів, а ось що вона буде робити далі, залежить від глибини тупості Пашиняна.