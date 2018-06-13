Росія відправила військовий контингент в африканську країну

Росія відправила найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на території маєтку Беренго в Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

Як повідомляє французьке видання Le Monde, контингент з Росії прибув в країну для "забезпечення безпеки" президента ЦАР Фостен-Арканжи Туадери в умовах етнорелігійного конфлікту, передає "Нова газета".

Також серед завдань російських найманців - тренування місцевих військових.

Відзначається, що в африканську країну прибули п'ять кадрових військових розвідників і 170 цивільних інструкторів.

Російські найманці знаходяться в 60 кілометрах від столиці ЦАР Бангі - на території колишньої резиденції екс-імператора країни Жан-бедел Бокасса.

При цьому в адміністрації президента ЦАР виданню підтвердили, що в республіку прибув "загін російських військових фахівців" для посилення безпеки глави держави. Le Monde зазначає, що збройні російські фахівці мають необмежений доступ до графіка і оточення глави держави. В обов'язки одного з найманців входить координація президентських охоронців.

Нагадаємо, раніше росіянин розкрив втрати армії "Вагнера" на Донбасі .