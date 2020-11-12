Росія відправила в Карабах не миротворців, а шпигунів, – військовий експерт

Військові, яких Росія відправила в Нагірний Карабах як "миротворців", проводитимуть розвідку в інтересах РФ і Вірменії.

Про це OBOZREVATEL повідомив військовий експерт, учасник миротворчих місій ООН і операцій багатонаціональних коаліційних сил у різних країнах Владислав Волошин.

"Ми не заперечуємо ймовірності, що на цьому етапі "миротворці" з РФ будуть перешкоджати різним провокаціям, загостренню, але термін їхнього перебування в регіоні щонайменше п'ять років плюс пролонгація ще на п'ять і, можливо, до нескінченності", – зазначив він.

Волошин підкреслив, що російські військові мають намір надовго залишитися в конфліктному регіоні.

"Найімовірніше, що за придністровським сценарієм буде організовано якусь вірменську сепаратистську автономію і її навіть визнають такі анклави, як "ДНР", "ЛНР", Придністров'я, Південна Осетія, Абхазія. І якщо раніше цей невизнаний анклав був мовби "під егідою" Вірменії, то тепер він фактично перейшов під крило Російської Федерації", – підкреслив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія відправила своїх миротворців у Нагірний Карабах. Усього прибули 10 літаків із особовим складом і технікою.

Раніше Азербайджан, Вірменія й Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке набуло чинності з 10 листопада. Документ серед іншого передбачав присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.

На тлі підписання документа у вірменській столиці спалахнули заворушення, під час яких були захоплені державні будівлі. OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, в режимі онлайн.