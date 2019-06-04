"Росія відповість!" Нападки на Україну через MH17 отримали відповідь у США

США мають намір домагатися відповідальності Росії за застосування її бойової зброї до громадянського літака Малазійських авіаліній Boeing-777 у небі над Донбасом.

Таку заяву під час перебування в Нідерландах державний секретар зробив США Майкл Помпео, передає "Укрінформ". "Ми мали шанс сьогодні обговорити з міністром закордонних справ це питання, а також роботу, аби зробити все для того, щоб залучити росіян до відповідальності за цю жахливу трагедію. Нідерланди можуть розраховувати на те, що Сполучені Штати й надалі їх підтримуватимуть", – сказав він.

У зв'язку з цим Помпео підтвердив, що Росія повинна була би продемонструвати більшу взаємодію і зробити відповідні кроки.

Трагедія MH17 Газета.ру

"Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що відбулося там, і я думаю, цей процес зараз триває. Сподіваюся, Росія усвідомлює, що в її ж інтересах дати всі роз'яснення про те, що сталося в цій жахливій ситуації, яка забрала людські життя", – підкреслив держсекретар США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що керівництво його країни засумнівалося в тому, що саме Росія збила Boeing-777 на Донбасі. Водночас він вказав, що це нібито могло бути керівництво України.

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