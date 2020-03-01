Публічно відкинули: Росія влаштувала підлість Туреччині через Сирію

Росія відмовилася гарантувати безпеку польотів турецької авіації після закриття владою Сирії неба над провінцією Ідліб.

Як розповів глава російського центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії Олег Журавльов, уряд Сирії був змушений оголосити про закриття повітряного простору над Ідлібом, передає ТАСС.

Відзначимо, про закриття повітряного простору над всією північно-західною частиною Сирії для літаків і безпілотних апаратів було оголошено раніше 1 березня. Сирійська армія пригрозила, що будь-які повітряні цілі будуть вважатися ворожими і збиватимуться силами ППО.

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Нагадаємо, у сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який спочатку прийняли за бойовий літак. Попередньо, це сталося, коли авіація боролася з турецькими безпілотниками в повітрі над Ідлібом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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