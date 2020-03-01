Публічно відкинули: Росія влаштувала підлість Туреччині через Сирію

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2 березня • оновлено в 00:35
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Росія відмовилася гарантувати безпеку польотів турків над Сирією

5.6т
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Росія відмовилася гарантувати безпеку польотів турецької авіації після закриття владою Сирії неба над провінцією Ідліб.

Як розповів глава російського центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії Олег Журавльов, уряд Сирії був змушений оголосити про закриття повітряного простору над Ідлібом, передає ТАСС.

Відзначимо, про закриття повітряного простору над всією північно-західною частиною Сирії для літаків і безпілотних апаратів було оголошено раніше 1 березня. Сирійська армія пригрозила, що будь-які повітряні цілі будуть вважатися ворожими і збиватимуться силами ППО.

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Нагадаємо, у сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який спочатку прийняли за бойовий літак. Попередньо, це сталося, коли авіація боролася з турецькими безпілотниками в повітрі над Ідлібом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Конфлікт Росії і Туреччини
Місце
Росія
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Турки отлично справляются с росейскими "аргументами" без всяких "гарантий"! Куча сожженной техники и горы ихтамнетов - отличное тому свидетельство! Аллах Акбар!
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Wick John
Wick John
Махал Махалыч, свиньи вперед помогать побратимам туркам и игиловцам. Укро свиней отлично утилизируют на Донбассе
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махал Махалыч, песдец, хрюкало, ты уже и "Аллах акбар" выучил, не только зигу и "славудуркаине"? От ты кастрюля беспринципная
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