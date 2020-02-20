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20 лютого • оновлено в 12:54
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Росія вдарила ракетами біля кордону Туреччини

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Війська Росії завдали ракетних ударів по західному Алеппо, а також західному Ідлібу в Сирії, таким чином відновивши повітряний штурм.

Про це повідомляє Al Masdar News. Росія вдарила по районах, які розташовані на кордоні з Туреччиною і перебувають під її контролем.

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Найбільше ударів припало на район Джіср-еш-Шугур. При цьому армія під керівництвом президента Башара Асада призупинила наступ на заході провінції Алеппо поблизу турецького кордону. Солдати Асада почали передислокацію з західного Алеппо у східну область провінції Ідліб.

Росія вдарила ракетами біля кордону Туреччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися кадри розгрому штабу російських найманців у західному Алеппо (Сирія). На його території підірвали бойову машину піхоти.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это хорошо чем больше там стреляют тем больше потом русликов вырежут плюс Турция будет больше ненавидеть роцию и больше будет аулрашастанию щимить запад а это хорошо)))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А какого буя турки делают на территори Сирии? Курды в другом месте кучкуются.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Бабаев Бабай, пишут что турки отступают от занятых позиций при первой операции против курдов пишут что покидают свои созданные базы и сжигают их
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какая турецкая граница возле Алеппо? Откройте карту что ли
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