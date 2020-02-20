Росія вдарила ракетами біля кордону Туреччини

Війська Росії завдали ракетних ударів по західному Алеппо, а також західному Ідлібу в Сирії, таким чином відновивши повітряний штурм.

Про це повідомляє Al Masdar News. Росія вдарила по районах, які розташовані на кордоні з Туреччиною і перебувають під її контролем.

Найбільше ударів припало на район Джіср-еш-Шугур. При цьому армія під керівництвом президента Башара Асада призупинила наступ на заході провінції Алеппо поблизу турецького кордону. Солдати Асада почали передислокацію з західного Алеппо у східну область провінції Ідліб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися кадри розгрому штабу російських найманців у західному Алеппо (Сирія). На його території підірвали бойову машину піхоти.

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