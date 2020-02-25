Росія в списку: США ввели нові санкції через Іран

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 13 компаній і фізичних осіб з Росії, Китаю, Іраку і Туреччини за підтримку ракетної програми Ірану.
Про це стало відомо із заяви Державного департаменту США, пише Інтерфакс. При цьому в документі не вказано, хто саме потрапив до списку санкцій.
США ввели нові санкції
eurointegration.com.ua
"Сполучені Штати вводять санкції проти 13 іноземних організацій і фізосіб з Китаю, Іраку, Росії та Туреччини відповідно до закону про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР і Сирії", – відзначається в ньому.
Як писав OBOZREVATEL раніше, троє впливових сенаторів від Демократичної партії звернулися до Держдепу США з вимогою ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна.
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