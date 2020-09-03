Росія в небі ставить НАТО в незручне становище, – журналіст зі США

Останні спроби перехоплення винищувачами Повітряно-космічних сил Росії військових літаків США розкрили "немислимі помилки" НАТО.

Зокрема, Альянс нібито виявився неготовим до відбиття "російського вторгнення". Про це написав американський публіцист Том Роган у своїй статті для Washington Examiner.

У публікації йдеться про два інциденти в небі, які трапилися 28 серпня над Чорним і Балтійським морями, коли російські Су-27 перехопили американські бомбардувальники В-52 біля кордону РФ.

Її автор розкритикував командування Об’єднаних ВПС НАТО в Центральній Європі за "серйозний тактичний прорахунок" в Альянсі. Зокрема, Роган поцікавився тим, чому бомбардувальники літають без супроводу винищувачів, хоча в такій ситуації в Альянсі НАТО мали б передбачити "високий ризик перехоплення".

У матеріалі він також нагадав про заяву Альянсу щодо порушення російськими винищувачем повітряного простору Данії, яке в Міноборони РФ нібито спростували.

"Ні Данія, ні Польща не були готові до відбиття російського вторгнення, так само як нічого для цього не зробило й американське командування", – пише Роган.

Журналіст також розкритикував міністра оборони США Марка Еспера. Він заявив, що той повинен розібратися в ситуації з перехопленнями Росією літаків НАТО. Водночас якщо командування Альянсу не змінить тактику, вважає Роган, чиновника потрібно замінити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командування ВПС США в Європі та Африці звинуватило льотчиків російських винищувачів у непрофесійних і небезпечних діях під час перехоплення американського бомбардувальника над Чорним морем. Так, 28 серпня Су-27 ВКС РФ пролетів прямо перед носом стратегічного американського B-52, такий маневр називають "лобовим ударом".

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