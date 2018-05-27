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Росія цинічно відмовилася платити за збитий MH17

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Росія не буде виплачувати компенсації родичам жертв катастрофи збитого російськими військовими над Донбасом малайзіqского Boeing-777, оскільки результати розслідування міжнародної слідчої групи є "неправдивим".

Про це заявив посол Росії в Австралії Григорій Логвинов, розкритикувавши звинувачення Нідерландів та Австралії під час аварії літака, передає ТАСС.

"Австралійська влада в особі прем'єр-міністра Малколма Тернбулла і міністра закордонних справ Джулі Бішоп безапеляційно підтримали більш ніж спірні висновки Спільної слідчої групи (ССД). Більш того, зажадали, щоб Росія стала на" покаяння "і узгодила" суму компенсації "жертвам катастрофи рейса МН17. Своє ставлення до якості роботи ССД ми вже неодноразово висловлювали. Вся наша аргументація багаторазово доводилася до відома світової громадськості", - сказав він.

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За його словами, результати розслідування мають "у наявності знайомий почерк, грубий, сокирний алгоритм".

"Організовуються брудні провокації, заздалегідь визначається винна сторона. Так зване розслідування ведеться майже виключно на основі інформації соцмереж і деяких міжнародних НУО, давно заплямували себе фальшивками, примітивними підтасуваннями і так далі", - додав дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Австралія і Нідерланди прямо звинуватили РФ у катастрофі лайнера і мають намір залучити Москву до відповідальності.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
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ну чтотак усе рассеян нелюбят.они по закону вперлись в крым в донбасс.трявят людей в сирии и англии да везде ета терористическая страна права.и за все ето спасибо еще западным политиканам типа меркель и макрон и т.д.
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