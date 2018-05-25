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Росія таємно випробувала наддалеку зброю - ЗМІ

5.3тЧитати новину російською

Росія таємно провела успішні випробування ракети класу "земля-повітря" системи С-500 з рекордною дальністю.

Як повідомляє американський телеканал CNBC, за інформацією джерел, ракета успішно вразила ціль на відстані 299 миль (481 км).

За оцінками США, це на 80 км перевищує дальність будь-яких відомих випробувань. Росія стверджує, що ЗРК С-500 здатний перехоплювати гіперзвукові ракети, безпілотні літальні апарати і літальні апарати, а також літаки F-22 і F-35.

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Омечает, що дана система розширить можливості Кремля з заподіяння високоточних ударів по декількох цілях.

Російська сторона також стверджує, що система здатна вражати об'єкти, які летять в навколоземному просторі, в 62 милях (близько 100 км) над поверхнею планети.

Як писав OBOZREVATEL , раніше CNBC повідомляв, що Росія з листопада минулого року по лютий поточного справила чотири запуски крилатих ракет з ядерною установкою, і всі вони зазнали катастрофи.

Місце
Росія
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