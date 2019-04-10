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Росія стягнула до Саудівської Аравії смертоносний "Солнцепек"

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У Саудівській Аравії була помічена російська військова техніка в камуфляжі, оснащена кондиціонерами.

Фото бойових машин опублікували в Twitter. На знімках показані пускові установки системи ТОС-1А "Солнцепек", а також транспортно- заряджувальні машини, виконані на базі основних бойових танків або чотиривісних всюдиходів "КамАЗ".

Російський військовий експерт Юрій Лямін розповів, що інформація про проявлений військовими Саудівської Аравії інтерес до ТОС-1А, з'явився ще в 2017 році. Також араби цікавилися автоматами АК-103, автоматичним гранатометами АГС-30 і керованим протитанковим комплексам "Корнет".

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"Поява важких вогнеметних систем у сухопутних військах цієї держави значно підвищить їхню вогневу міць", – підкреслив експерт.

Зазначимо, що система ТОС-1А "Солнцепек" була прийнята на озброєння в 2001 році. Її модернізована версія з автоматичною системою наведення надходить у російську армію з 2018 року. ТОС-1А "Солнцепек" використовує шасі танка Т-72. Установку задіювали під час війни в Сирії.

ТОС-1А "Солнцепек"

ТОС-1А "Солнцепек"

Twitter

ТОС-1А "Солнцепек"

ТОС-1А "Солнцепек"

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії завершили створення зброї ''Судного дня''.

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Саудівська Аравія
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
Арабам почему-то особенно нравятся огнеметные системы - убить так, чтоб еще и помучились.
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CARGO 100
CARGO 100
Ну а вы шо отстаёте? Тащите арабам свои "Молоты" ...
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