Росія спеціально збила Boeing над Донбасом, – адвокат

Російська Федерація навмисно готувалася збити над Донбасом малайзійський Boeing рейсу МН17.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих у Європейському суді з прав людини.

"Це було зроблено навмисно з конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних. Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів у район, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі. Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових "у відпустку", – зазначив він.

Юрист додав, що російські військові протягом декількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості.

"Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб'є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак", – підкреслив Скіннер.

Також він вказав, що відправлення зброї Росії в Україну може свідчити про повноцінну військову кампанію за участю російської армії.

"Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити в збиті літака Україну й використовувати це як привід ввести війська. Це була провокація, збивали навмисне", – підсумував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах відновили судові слухання у справі збитого над Донбасом малазійського Boeing рейсу МН17.