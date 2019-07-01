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Росія скликає Радбез ООН через українську мову: в чому справа

9.8тЧитати матеріал російською

Рада Безпеки ООН 16 липня за запитом Росії проведе засідання через набуття чинності закону про державну мову в Україні.

Про це повідомив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко Facebook.

"Делегація РФ повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні при узгодженні програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", – розповів Ніколенко.

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"Нас чекає другий акт театру абсурду в Раді безпеки ООН... Усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка можливість для дестабілізації ситуації в Україні", –зазначив дипломат.

РФ скликає Раду безпеки ООН через Україну

РФ скликає Раду безпеки ООН через Україну

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня Росія вже намагалася розглянути в Раді Безпеки ООН закон про українську мову. Тоді Москву різко поставили на місце, що розлютило російських представників.

Росіяни, зокрема, звинувачували Україну в тому, що вказаний закон "прямо порушує дух і букву комплексу заходів щодо реалізації Мінських домовленостей".

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Теми
Мовний скандалЗакон про мовиРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Радбез ООНукраїнська мова
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Сцыкун опять скажет, что всё приняли заранее.
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
В чём предмет претензий, все в России знают ненецкий например? Те кто говорит на исконно Русском ну 20% территории, "в" Украине на Русском общаются 30-40% ОК. Давайте посчитаем сколько переселенцев с Украины и сколько ТАМ наших школ, задрали Русские своим нытьём.
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Mega Death
Mega Death
Чем больше противоречий и расколов на Украине, тем веселее наблюдать за их возней)) Язык, вера, НАТо и прочее. Чего только не придумали украинцы, чтоб раскачать свою страну))
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Grich Lara
Grich Lara
Mega Death, не треба так радіти,бо завтра і ви можете « раскачать свою страну»,як то кажуть,не рий яму другому,бо сам в неї впадеш,навіть, якщо ти на двісті процентів впевнений,що з тобою нічого такого не може статися, це не гарантія, що все буде,як ти хочеш
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Mega Death, на росии то проблем нет, как не дома взрываются, так области затапливает, но носяру свою вонючую лучше совать на «шо там у хахлов» и дальше жить в нищете, позорники
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