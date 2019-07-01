Росія скликає Радбез ООН через українську мову: в чому справа

Рада Безпеки ООН 16 липня за запитом Росії проведе засідання через набуття чинності закону про державну мову в Україні.

Про це повідомив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко Facebook.

"Делегація РФ повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні при узгодженні програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", – розповів Ніколенко.

"Нас чекає другий акт театру абсурду в Раді безпеки ООН... Усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка можливість для дестабілізації ситуації в Україні", –зазначив дипломат.

РФ скликає Раду безпеки ООН через Україну obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня Росія вже намагалася розглянути в Раді Безпеки ООН закон про українську мову. Тоді Москву різко поставили на місце, що розлютило російських представників.

Росіяни, зокрема, звинувачували Україну в тому, що вказаний закон "прямо порушує дух і букву комплексу заходів щодо реалізації Мінських домовленостей".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!