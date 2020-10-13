США мали рацію, покинувши РПЛ, – Помпео про повернення Росії до Ради ООН із прав людини

Дар'я Дурова Світ 00:43, 14.10.2020

Після обрання Росії до Ради ООН із прав людини в США заявили, що не дарма вийшли з цієї організації в 2018 році.

Про це у вівторок, 13 жовтня, сказав американський держсекретар Майк Помпео. На своїй сторінці в Twitter він написав, що членство Росії, Китаю та Куби в РПЛ підтверджує правоту рішення Вашингтона "покинути Раду й використовувати інші майданчики для захисту та просування прав людини".

"У цьому році на Генасамблеї ООН ми робили це", – зазначив політик.

Помпео додав, що Сполучені Штати роблять конкретні дії в цій сфері, реалізуючи заходи проти порушників прав людини, наприклад, в Ірані або М'янмі.

"Прихильність США правам людини – це набагато більше, ніж просто слова", – підкреслив держсекретар.

Скриншот
Скриншот

Нагадаємо, членами Ради Організації Об'єднаних Націй із прав людини були обрані на трирічний період, який почнеться 1 січня 2021 року 15 країн:

  • Україна;

  • Франція;

  • Великобританія;

  • Китай;

  • Куба;

  • Болівія;

  • Габон;

  • Кот-д'Івуар;

  • Малаві;

  • Мексика;

  • Непал;

  • Пакистан;

  • Узбекистан;

  • Сенегал;

  • Російська Федерація.

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі пояснювала вихід держави з РПЛ тим, що ніхто з країн-учасниць не хотів брати участь у боротьбі для реформування Ради. Також, за її словами, Рада стала "лицемірною і корисливою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за повернення РФ до Ради з прав людини проголосували 158 держав-членів Організації Об'єднаних Націй.

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