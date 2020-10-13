США мали рацію, покинувши РПЛ, – Помпео про повернення Росії до Ради ООН із прав людини

Після обрання Росії до Ради ООН із прав людини в США заявили, що не дарма вийшли з цієї організації в 2018 році.

Про це у вівторок, 13 жовтня, сказав американський держсекретар Майк Помпео. На своїй сторінці в Twitter він написав, що членство Росії, Китаю та Куби в РПЛ підтверджує правоту рішення Вашингтона "покинути Раду й використовувати інші майданчики для захисту та просування прав людини".

"У цьому році на Генасамблеї ООН ми робили це", – зазначив політик.

Помпео додав, що Сполучені Штати роблять конкретні дії в цій сфері, реалізуючи заходи проти порушників прав людини, наприклад, в Ірані або М'янмі.

"Прихильність США правам людини – це набагато більше, ніж просто слова", – підкреслив держсекретар.

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, членами Ради Організації Об'єднаних Націй із прав людини були обрані на трирічний період, який почнеться 1 січня 2021 року 15 країн:

Україна;

Франція;

Великобританія;

Китай;

Куба;

Болівія;

Габон;

Кот-д'Івуар;

Малаві;

Мексика;

Непал;

Пакистан;

Узбекистан;

Сенегал;

Російська Федерація.

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі пояснювала вихід держави з РПЛ тим, що ніхто з країн-учасниць не хотів брати участь у боротьбі для реформування Ради. Також, за її словами, Рада стала "лицемірною і корисливою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за повернення РФ до Ради з прав людини проголосували 158 держав-членів Організації Об'єднаних Націй.