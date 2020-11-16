Росія разом з миротворцями перекинула в Карабах "Гради" – Reuters

Юрій Сергієнко Світ 00:08, 17.11.2020

Російська Федерація разом з миротворцями перекинула реактивні системи залпового вогню "Град" в регіон Нагірного Карабаху.

Про це пише Reuters, журналісти якого помітили системи в Лачинському коридорі між Вірменією і Азербайджаном, який росіяни контролюватимуть.

Йдеться щонайменше про дві РСЗВ. Військовослужбовці підтвердили виданню, що вони з Росії.

На одному з "Градів" вказано регіональний номер 94, який означає, що техніка прибула із Закавказького військового округу.

Друга установка була без відповідного номера, але її супроводжував "Камаз" з російськими номерами того ж округу.

Також журналісти помітили у вказаному районі Карабаху російський танк.

Тим часом в повідомленні Кремля нічого не говориться про РСЗВ. Зазначено лише, що миротворців перекинули разом з військовою технікою.

Миротворці будуть контролювати Лачинський район.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке набуло чинності з 10 листопада.

  • Документ серед іншого передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.

  • Миротворці РФ увійшли в Карабах через Вірменію.

  • Основу російського контингенту, який вилетів в Нагорний Карабах виконувати роль миротворців, складають контрактники 15-ої окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ із Самарської області. За даними розслідувача InformNapalm, вони брали участь в захопленні Криму і окупації Донбасу.

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