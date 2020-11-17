Росія разом з миротворцями перекинула в Карабах "Гради" – Reuters

Російська Федерація разом з миротворцями перекинула реактивні системи залпового вогню "Град" в регіон Нагірного Карабаху.

Про це пише Reuters, журналісти якого помітили системи в Лачинському коридорі між Вірменією і Азербайджаном, який росіяни контролюватимуть.

Йдеться щонайменше про дві РСЗВ. Військовослужбовці підтвердили виданню, що вони з Росії.

На одному з "Градів" вказано регіональний номер 94, який означає, що техніка прибула із Закавказького військового округу.

Друга установка була без відповідного номера, але її супроводжував "Камаз" з російськими номерами того ж округу.

Також журналісти помітили у вказаному районі Карабаху російський танк.

Тим часом в повідомленні Кремля нічого не говориться про РСЗВ. Зазначено лише, що миротворців перекинули разом з військовою технікою.

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