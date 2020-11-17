Росія разом з миротворцями перекинула в Карабах "Гради" – Reuters
Журналісти помітили щонайменше дві реактивної системи залпового вогню "Град"
Вони були перекинуті в Лачинський район разом з іншою технікою і військовослужбовцями РФ
Російська Федерація разом з миротворцями перекинула реактивні системи залпового вогню "Град" в регіон Нагірного Карабаху.
Про це пише Reuters, журналісти якого помітили системи в Лачинському коридорі між Вірменією і Азербайджаном, який росіяни контролюватимуть.
Йдеться щонайменше про дві РСЗВ. Військовослужбовці підтвердили виданню, що вони з Росії.
На одному з "Градів" вказано регіональний номер 94, який означає, що техніка прибула із Закавказького військового округу.
Друга установка була без відповідного номера, але її супроводжував "Камаз" з російськими номерами того ж округу.
Також журналісти помітили у вказаному районі Карабаху російський танк.
Тим часом в повідомленні Кремля нічого не говориться про РСЗВ. Зазначено лише, що миротворців перекинули разом з військовою технікою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке набуло чинності з 10 листопада.
Документ серед іншого передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.
Миротворці РФ увійшли в Карабах через Вірменію.
Основу російського контингенту, який вилетів в Нагорний Карабах виконувати роль миротворців, складають контрактники 15-ої окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ із Самарської області. За даними розслідувача InformNapalm, вони брали участь в захопленні Криму і окупації Донбасу.