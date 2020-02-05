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7 лютого • оновлено в 08:41
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Росія раптово евакуювала українця з Китаю через коронавірус

4.4т
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Росія під час евакуації своїх громадян з китайського міста Ухань, яке накрила епідемія коронавірусу, також забрала одного громадянина України.

Про це розповіла заступниця голови уряду Росії Тетяна Голікова в сюжеті пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Ухані

Коронавірус в Ухані

"Станом на зараз Міністерство закордонних справ Росії надало нам інформацію про 147 громадян. Зі 147 громадян – не всі громадяни Російської Федерації. Там є ще 10 громадян республіки Білорусь, один громадянин Вірменії, один громадянин України і троє громадян республіки Казахстан", – зазначила вона.

Голікова наголосила, що місцем перебування всіх евакуйованих російським бортом людей буде Тюменська область. Там їх ізолюють до закінчення двотижневого карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • число жертв смертельного коронавірусу 2019 nCoV станом на 4 лютого перевищило 425 осіб. По всьому світу – понад 20 700 хворих.

  • Епіцентром спалаху став Китай, але випадки зараження вже зафіксовані у 24 країнах, зокрема у Росії, Франції, Німеччині, Великобританії, США, Японії, Таїланді, Південній Кореї, В'єтнамі, Малайзії, ОАЕ, Австралії та інших.

  • З 4 лютого Україна тимчасово призупинила авіасполучення з КНР – щонайменше на місяць. Цього дня до "Борисполя" прибув останній прямий рейс із Китаю, ні в кого з пасажирів ознак хвороби не виявили.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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фил филька
фил филька
надо было на входе спрашивать чей крым и при неправильном ответе оставлять в китае))
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4
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
фил филька, да хоть с обезьяньего, если люди для людей придумали, то и такой сойдёт. А вот ваши придумки только вас устроят, они для обезьян от мелкой обезьяны
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0
1
фил филька
фил филька
Ильчук Андрей, написал упорыш с китайского девайса))
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4
1
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
представляю как он сопротивлялся оккупантам, борясь за свободу! но москалей было больше, они подло напали и скрутили украинца!
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5
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересно, что на это прохрюкают кастрюли. Что именно вызовет их праведный гнев
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5
2
2 из 4 ответов | показать все
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Свиня Ксения, корыто с которого ты жрешь вполне подходит для этого.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, ты ведро для сранья купила, негражданка Латвии?
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