Росія раптово евакуювала українця з Китаю через коронавірус

Росія під час евакуації своїх громадян з китайського міста Ухань, яке накрила епідемія коронавірусу, також забрала одного громадянина України.

Про це розповіла заступниця голови уряду Росії Тетяна Голікова в сюжеті пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Ухані

"Станом на зараз Міністерство закордонних справ Росії надало нам інформацію про 147 громадян. Зі 147 громадян – не всі громадяни Російської Федерації. Там є ще 10 громадян республіки Білорусь, один громадянин Вірменії, один громадянин України і троє громадян республіки Казахстан", – зазначила вона.

Голікова наголосила, що місцем перебування всіх евакуйованих російським бортом людей буде Тюменська область. Там їх ізолюють до закінчення двотижневого карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

число жертв смертельного коронавірусу 2019 nCoV станом на 4 лютого перевищило 425 осіб. По всьому світу – понад 20 700 хворих.

Епіцентром спалаху став Китай, але випадки зараження вже зафіксовані у 24 країнах, зокрема у Росії, Франції, Німеччині, Великобританії, США, Японії, Таїланді, Південній Кореї, В'єтнамі, Малайзії, ОАЕ, Австралії та інших.

З 4 лютого Україна тимчасово призупинила авіасполучення з КНР – щонайменше на місяць. Цього дня до "Борисполя" прибув останній прямий рейс із Китаю, ні в кого з пасажирів ознак хвороби не виявили.

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