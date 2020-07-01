Росія просила Білорусь поділитися 95% влади: дипломат розкрив подробиці

Посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив, що в 2019 році Росія пропонувала Білорусі віддати 95% своїх повноважень на "наднаціональний рівень".

Про це повідомила "Белта". За словами посла, передача повноважень на наднаціональний рівень повинна відбуватися "в розумних межах".

Він підкреслив, що ані в Росії ані в Білорусі ніхто не хоче втрачати свій національний суверенітет.

"Я згадую 13 лютого 2019 року, коли в Сочі нам поклали першу пропозицію (не буду називати авторів з російської сторони). І коли ми подивилися і його передали Президенту, Президент запросив мене, і я кажу: ну це повне "руки вгору" називається . Я навіть не буду далі епітети підбирати: там було все віддати нагору і, по-моєму, залишалося пару моментів таких, як у нас міліція, у вас поліція і так далі. Але так не може бути", – сказав дипломат.

Він зазначив, що в Європейському союзі країни поділилися лише 18% своїх владних повноважень. А в документі, запропонованому Росією, він нарахував 95% наднаціональних функцій.

Говорячи про введення спільної валюти в Союзній державі, посол підкреслив, що, незалежно від розмірів економік, в єдиному емісійному центрі має бути рівноправність.

"Якщо приймається якесь рішення по емісії, девальвації, то воно повинно прийматися консенсусом. Тоді не обмежуються інтереси ані однієї, ані іншої сторони", – резюмував Семашко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи і вибори в країні. Він пошкодував, що Білорусь не є ядерною державою.