"Росія приречена": в США анонсували визнання Путіна в катастрофі МН-17

Судовий процес щодо збитого над Донбасом малайзійського Boeing 777 буде йти довгі роки, однак у підсумку Росії доведеться взяти відповідальність за катастрофу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив американський політолог Пітер Залмаєв. За його словами, РФ приречена пройти шлях Лівії.

"Звичайно, судовий процес буде йти довгі роки. В результаті Росії доведеться пройти той самий шлях, який пройшов лідер Лівії Муаммар Каддафі, коли йому довелося взяти відповідальність за збитий на Шотландією Boeing (в 88-му році через бомбу, закладену в багажному відсіку, над Шотландією вибухнув Boeing, який прямував з Франкфурта-на-Майні в Детройт. Слідство встановило, що в трагедії винні двоє лівійців. Тодішній президент Лівії Муамар Каддафі визнав цей факт тільки через 11 років, в 99-му році. - Ред). Упевнений, що це ж буде і з російської сторони", - зазначив Залмаєв.

Він підкреслив, що у Росії вже немає аргументів на свій захист.

"Одні тільки слова - настамнебыло. Але вони вже давно не сприймаються серйозно більшістю розсудливих спостерігачів", - підсумував Залмаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві країни офіційно звинуватили Росію в катастрофі МН-17.