"Росія приречена!" Путін виступив із промовою перед своїми виборцями: з'явилося відео

Глава РФ Володимир Путін виступив із промовою перед росіянами, які проголосували за нього на президентських виборах.

Путін назвав своїх прихильників великою загальнонаціональною командою і заявив, що Росія приречена на успіх, хоча і знаходиться у "важких умовах".

"Спасибі вам велике за результат. Ви - наша спільна команда. Я - член вашої команди. І всі, хто сьогодні голосував, це наша велика загальнонаціональна команда. Я бачу в цьому як мінімум визнання того, що було зроблено за останні роки в дуже важких умовах. Бачу в цьому довіру і надію, надію наших людей на те, що ми будемо працювати так само напружено, так само відповідально та ще більш результативно. Спасибі, що в нас така потужна багатомільйонна команда. Нас чекає успіх, так?!" - сказав Путін.

Також він закликав росіян "зберегти єдність" і залучити на свою сторону тих, хто на виборах підтримав інших кандидатів.

"Нам потрібна єдність для того, щоб рухатися вперед. А для того, щоб рухатися вперед, ми повинні відчувати лікоть кожного жителя країни. Ми не будемо керуватися поточними кон'юнктурними міркуваннями, ми будемо думати про майбутнє, про майбутнє наших дітей. Ми приречені на успіх, так?!" - заявив глава РФ.

"Спасибі вам велике. Разом візьмемося за велику масштабну роботу в ім'я Росії!" - додав Путін.

Відзначимо, станом на 22:00, за даними ЦВК РФ, Володимир Путін лідирує на виборах із 74,66% голосів.

Читайте на "Обозревателе" про всі порушення, підтасовування і побиття, які сталися під час виборів.