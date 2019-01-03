''Росія повинна воювати'': Трамп зробив тривожну для України заяву

Росія повинна продовжувати воювати, як і деякі інші країни у світі.
Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час засідання в Білому домі. За його словами, іншого шляху немає.
"Подивіться на інші країни. Пакистан там, вони повинні воювати. Росія повинна воювати. Причина, по якій Росія була в Афганістані – терористи, які йшли в Росію. Вони мали рацію, коли були там", – запевнив він.
Дональд Трамп
ТАСС
При цьому Трамп запевнив, що саме військові дії в Афганістані розвалили СРСР.
Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."- Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 2 січня 2019 р
Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати більше не будуть допомагати іншим країнам у вирішенні їх військових конфліктів. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує резонансне рішення Україні.
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