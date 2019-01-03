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''Росія повинна воювати'': Трамп зробив тривожну для України заяву

14.2тЧитати матеріал російською

Росія повинна продовжувати воювати, як і деякі інші країни у світі.

Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час засідання в Білому домі. За його словами, іншого шляху немає.

"Подивіться на інші країни. Пакистан там, вони повинні воювати. Росія повинна воювати. Причина, по якій Росія була в Афганістані – терористи, які йшли в Росію. Вони мали рацію, коли були там", – запевнив він.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ТАСС

При цьому Трамп запевнив, що саме військові дії в Афганістані розвалили СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати більше не будуть допомагати іншим країнам у вирішенні їх військових конфліктів. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує резонансне рішення Україні.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Галенко Николай
Галенко Николай
Боже мой это же чистой воды амариканский "КАЛхозник", ну и выбрали американцы идиота, пора давно устранять институт выборщиков, На дворе 21 век, а в американской избирвтельной системе, правила 17 века. Оказавается в 1982 году в СССР прорывались афганские террористы о бл* идиот.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Майданутые скакуасы чутко отслеживают каждое движение хозяйского члена в своём гузне.
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кацман Саша
кацман Саша
Фсё жопа Америке, Фсё таки это американский Янукович
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
кацман Саша, американский ботексный аналог ботексного хуйла.
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