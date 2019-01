''Росія повинна воювати'': Трамп зробив тривожну для України заяву

Росія повинна продовжувати воювати, як і деякі інші країни у світі.

Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час засідання в Білому домі. За його словами, іншого шляху немає.

"Подивіться на інші країни. Пакистан там, вони повинні воювати. Росія повинна воювати. Причина, по якій Росія була в Афганістані – терористи, які йшли в Росію. Вони мали рацію, коли були там", – запевнив він.

При цьому Трамп запевнив, що саме військові дії в Афганістані розвалили СРСР.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."



Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz