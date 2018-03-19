Росія повинна відповісти: ЄС виступив із заявою про отруєння Скрипаля

Європейський Союз підтримує Великобританію і вкрай серйозно ставиться до оцінки Лондона, що відповідальність за отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля несе Росія і її керівництво.

Про це йдеться у заяві Ради міністрів ЄС на рівні закордонних справ, опублікованій у понеділок, 19 березня.

ЄС шокований використанням вперше за 70 років нервово-паралітичної речовини військового класу, розробленої у Росії.

"Використання будь-якої хімічної зброї будь-якою особою є абсолютно неприйнятним і становить загрозу безпеці для всіх нас. Будь-яке таке використання є явним порушенням Конвенції з хімічної зброї, порушенням міжнародного права і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах", - йдеться у документі.

Крім того, Євросоюз висунув низку вимог до Росії.

Зокрема, ЄС закликав РФ терміново відповісти на питання, які піднімає Великобританія і міжнародне співтовариство, і забезпечити негайне і повне розкриття своєї програми "Новачок" перед Організацією із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше Євросоюз підтримав бойкот Британії проти Росії.