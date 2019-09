"Росія повинна покинути Донбас!" США висунули жорстку вимогу Кремлю

Росія повинна покинути Донбас і почати виконувати Мінські угоди, які були підписані рівно п'ять років тому.

Таку вимогу озвучило посольство США в Україні у своєму Twitter. Дипломати нагадали Кремлю, що той погоджувався на негайне припинення вогню на Донбасі.

"Агресія Росії триває. Росія повинна покинути Донбас і дотримуватися зобов'язань, взятих на себе при підписанні Мінських угод", – сказано в повідомленні.

Офіційно Росія не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на представлені Україною факти і докази. На даний момент переговори щодо врегулювання конфлікту ведуться в мінському (Україна – Росія – Організація з безпеки і співробітництва в Європі) і нормандському (Україна – Росія – Німеччина – Франція) форматах.

Five years ago today, Russia signed the Minsk Protocol agreeing to an immediate ceasefire in the Donbas. Russia's aggression continues. Russia must withdraw from the Donbas and live up to the commitments it made when signing the Minsk agreements.