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5 вересня • оновлено в 11:17
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"Росія повинна покинути Донбас!" США висунули жорстку вимогу Кремлю

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Росія повинна покинути Донбас і почати виконувати Мінські угоди, які були підписані рівно п'ять років тому.

Таку вимогу озвучило посольство США в Україні у своєму Twitter. Дипломати нагадали Кремлю, що той погоджувався на негайне припинення вогню на Донбасі.

"Агресія Росії триває. Росія повинна покинути Донбас і дотримуватися зобов'язань, взятих на себе при підписанні Мінських угод", – сказано в повідомленні.

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США висунули жорстку вимогу Кремлю

США висунули жорстку вимогу Кремлю

"Ведомости"

Офіційно Росія не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на представлені Україною факти і докази. На даний момент переговори щодо врегулювання конфлікту ведуться в мінському (Україна – Росія – Організація з безпеки і співробітництва в Європі) і нормандському (Україна – Росія – Німеччина – Франція) форматах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український політик, кум президента РФ Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина і Франція) відкладається на невизначений час.

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Теми
мінські домовленості Мирні переговори в Мінську Російсько-український конфлікт
Місце
США
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Америка должна покинуть Сирию, Ирак, Ливию, Афганистан и Йемен!
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