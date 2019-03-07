"Росія повинна піти!" Медведєв рознервувався через пораду щодо Криму

Голова уряду Росії Дмитро Медведєв різко висловився на пропозицію посольства США в Люксембурзі повернути Крим.

Дипвідомство, куди російський прем'єр прибув із візитом, закликало владу цієї країни зайняти жорстку позицію через анексію. "Зараз для Люксембургу ідеальний час і місце, щоб рішуче закликати Росію змінити свою політику й піти з Криму", — зазначили в посольстві, передають "РИА Новости".

"Такій людині потрібно дістати найпростіший підручник із міжнародного публічного права і почати вивчення його азів, якщо він перебуває на дипломатичній посаді, враховуючи поняття державного суверенітету", — нервово відповів Медведєв.

Дмитро Медведєв ТАСС

Глава уряду РФ додав, що "державний суверенітет — це верховенство державної влади всередині країни й незалежність державної влади поза нею".

Зазначимо, що під час візиту Медведєв провів переговори зі своїм колегою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетель, а також зустрівся з Великим Герцогом Анрі і головою палати депутатів Фернаном Етженом.

Прем'єр-міністр Росії оцінив пропозицію Люксембургу виступити посередником у налагодженні відносин Москви та Євросоюзу. Також Росія і Люксембург затвердили спільну міжурядову декларацію про співпрацю в галузі модернізації економік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Медведєв став посміховиськом у мережі через "приставний стільчик", запропонований йому на офіційних переговорах.

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