Росія атакує в ПАРЄ: Німеччина виступила проти санкцій, а Україна псує плани Путіна

У стінах Парламентської асамблеї Ради Європи знову розгорнулася неабияка боротьба за зняття санкцій із Росії і повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

РФ була позбавлена права голосу в ПАРЄ ще в 2014 році, одразу після анексії Криму, відтоді лобісти Росії всіляко намагаються дестабілізувати роботу асамблеї і переконати парламентаріїв у необхідності скасувати рішення п'ятирічної давності. Тепер же в ПАРЄ внесли резолюцію, яка може допомогти Росії повернути своє право голосу в асамблеї.

Чи зможуть проросійські лобісти домогтися успіху – дізнавався OBOZREVATEL.

Головне:

ПАРЄ розгляне резолюцію, яка позбавляє асамблею права самостійно накладати персональні санкції на ту чи іншу делегацію.

Німеччина почала активно домагатися зняття санкцій з Росії і повернення її делегації в ПАРЄ.

Українська делегація домоглася внесення правок до тексту резолюції, які не дозволять росіянам отримати реванш.

У чому суть резолюції

Історія почалася з того, що в кінці червня 2018 року бюро (керівний орган. – Ред.) Парламентської асамблеї Ради Європи доручив регламентному комітету терміново підготувати проект резолюції про зміну правил і процедур ПАРЄ, яка дозволить повернути делегацію РФ.

Беручи до уваги те, що Парламентська асамблея РЄ має право накладати обмеження на делегації країн, регламентному комітету асамблеї доручили терміново підготувати проект резолюції про зміну правил і процедур ПАРЄ, які стосуються підтвердження та заперечування повноважень і прав національних делегацій.

ПАРЄ

Інакше кажучи, Парламентську асамблею РЄ хочуть позбавити права самостійно накладати персональні санкції на ту чи іншу делегацію.

Рішення щодо резолюції, як очікувалося раніше, повинні були прийняти на жовтневій сесії асамблеї.

Коли прийшов час розгляду, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, якого підозрюють у зв'язках із Кремлем, намагався перенести розгляд питання санкцій щодо національних делегацій із ПАРЄ в так званий постійний комітет асамблеї.

Ягланду це потрібно було для того, щоб гарантувати прийняття санкційного рішення на користь росіян, тому що в цей комітет входять набагато менше депутатів із більш прогнозованою позицією. Але бюро ПАРЄ таку пропозицію відкинуло.

У той же час стає відомо, що напередодні жовтневої сесії асамблеї політичні групи ПАРЄ і уряди всіх країн-членів отримали з секретаріату Ради Європи "секретний документ", підготовлений на прохання генерального секретаря Турбйорна Ягланда.

Турбйорн Ягланд

Цим листом лобісти Росії намагалися донести до членів ПАРЄ, що механізм санкцій повинен бути скасований, оскільки "суперечить духу" статуту РЄ. Мовляв, обмеження накладаються ПАРЄ без консультацій із країнами-членами, "порушують баланс влади" в Раді Європи.

Втім, такі маніпуляції все ж не допомогли прийняти одноголосне рішення серед членів ПАРЄ. Не набравши необхідні дві третини голосів, доповідачка щодо теми Петра де Суттер із Бельгії запропонувала перенести розгляд резолюції на 2019 рік.

Боротьба триває

Як і очікувалося, до питання про перегляд права ПАРЄ накладати санкції на національні делегації, в тому числі і Росію, повернулися на квітневій сесії асамблеї.

Як заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, в понеділок, 8 квітня, в ПАРЄ Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд почне діяти в інтересах Росії.

"З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва. Попередні ми виграли. Але на цей раз дуже впливові сили на чолі з Турбьерном Ягландом і однієї дуже сильною країною (всіх назву в разі їх перемоги) будуть особливо переконувати Асамблею зробити собі "хімічну кастрацію" в інтересах РФ", – йдеться в повідомленні.

З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва. Попередні ми ✌️. Але цього разу дуже впливові сили на чолі з @TJagland і однією дуже сильною країною (усіх назву у разі їх перемоги) будуть особливо сильно переконувати Асамблею зробити собі "хімічну кастрацію" в інтересах РФ👇 https://t.co/8lUSLqZFij — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 апреля 2019 г.

А битва дійсно обіцяє бути серйозною, адже за зняття санкцій з Росії всерйоз виступили німецькі політики. Зокрема, представників обох ключових сил урядової коаліції Німеччини – ХДС/ХСС і соціал-демократів в ПАРЄ направили на адресу президента асамблеї лист з проханням переглянути санкційні правила, прибравши право Асамблеї накладати обмежувальні заходи на делегації держав-порушників при затвердженні їх повноважень.

Одночасно з цим вони ведуть роз'яснювальну роботу в Раді Європи, переконуючи інших парламентаріїв, що боротьба України з РФ є "передвиборчою технологією" і Європа не повинна її підтримувати.

Більш того, парламентарії стверджують, що таку позицію підтримує особисто Ангела Меркель, хоча сама канцлер Німеччини ніяких офіційних заяв з цього приводу не робила, що не заважає німецьким політикам користуватися її ім'ям.

Ангела Меркель

Втім, німці зайшли ще далі. На неформальному засіданні політичної групи Європейської народної партії керівник німецької делегації Андреас Нік дозволив собі застосувати грубу, ненормативну лексику щодо української делегації.

"Все складається саме так, як хочуть лобісти Росії... Те, що відбувалося, не можна назвати дебатами або обговоренням. Представники Німеччини виражалися брутальною лайкою в сторону української делегації. Більш того - була ненормативна лексика. Таке вперше взагалі можна було почути в спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані і ображені, що саме українці очолили рух протистояння з ними", – розповів журналістам член української делегації в ПАРЄ і народний депутат України Борислав Береза.

Тим часом, в ПАРЄ затвердили термінові дебати, на яких представлять доповідь, метою якого є позбавлення асамблеї права накладати санкції на Росію. Ініціаторами доповіді стали соціаліст Ліліан Морі Паска і лідер групи "Об'єднані ліві", нідерландський депутат Тіні Кокс.

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Попередньо, дебати пройдуть в середу, 10 квітня. Самі проросійські лобісти сподіваються ліквідувати санкційних механізм ПАРЄ вже протягом весняної сесії з 8 по 12 квітня.

Які шанси на повернення Росії в ПАРЄ

Народний депутат від БПП, голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook зазначив, що ніякої "зради" в даному рішенні немає.

"Зраду" поки геть. Повинен трохи пояснити. Ми, українська делегація, в ПАРЄ б'ємося проти рапорту, який назвали "поверненням РФ". Повинен зробити серйозне уточнення: доповідь не повертає РФ. Він може лише зробити один крок до зниження права Асамблеї вводити санкції і проводити моніторинг самостійно. Це вимоги Росії. Але, вже велика кількість членів ПАРЄ проти "хімічної самокастраціі" Ради Європи", – пояснив політик.

Ар'єв підкреслив, що навіть якщо більшість проведе поправки, то Росія не отримає нічого.

У свою чергу колишній міністр закордонних справ України, дипломат Костянтин Грищенко наголошує, що можливе ухвалення даної резолюції – це тільки перший крок по поверненню російської делегації в ПАРЄ.

"Звичайно, це перший крок, але за ним буде другий і третій крок, і якщо все так буде тривати, то в кінцевому рахунку повернення Росії відбудеться", – заявив він в ефірі ObozTV.

Щоб не допустити такого розвитку сценарію, на думку Грищенка, варто мобілізувати весь український дипломатичний фронт.

"Це залежить від багатьох моментів, по-перше, наскільки буде переконливою робота всіх структур нашого постпредства і нашої парламентської делегації в плані переконання інших членів ПАРЄ, чому цього робити не можна", – каже дипломат.

"Друге, звичайно це робота МЗС в столицях, так як там теж потрібно пояснювати в чому суть. І третє питання залежить від того, яким чином вирішувати фінансову проблему організації, оскільки внесок РФ – це дійсно серйозний фактор, на який звертають увагу багато делегацій" , – додав він.

Що стосується роботи української делегації в ПАРЄ, то тут вже можна відзначити суттєві результати. У коментарі OBOZREVATEL віце-президент юркомітет ПАРЄ і народний депутат від фракції "Народний фронт" Георгій Логвинський заявив, що завдяки роботі парламентаріїв вже змінений текст, який вже по-іншому будує ситуацію, що склалася.

Георгій Логвинський

"Стару процедуру скасовано не буде, будуть діяти і стара, і нова. Тому ми і далі будемо виправляти текст, і ті поправки, які вже прийняті комітетом, говорять про те, що російський план не буде виконаний в тому обсязі, в якому вони хотіли", – сказав він.

Логвинський також пояснив ситуацію з дебатами навколо резолюції, які призначені на 10 квітня.

"Після дебатів буде два рішення – за проектом резолюції і за проектом рекомендацій. Для резолюції треба проста більшість голосів, це документ внутрішнього використання для ПАРЄ, а проект рекомендацій йде Комітету міністрів, так ось для рекомендацій потрібно дві третини голосів. У даній ситуації ми будемо дивитися на кінцевий текст і приймати рішення, як ми будемо діяти в самий останній момент, коли буде чітко відомо, про що буде резолюція", – сказав він.

Політик не виключає навіть того, що українська делегація підтримає рекомендації в тому тексті, на якому вона наполягає.

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