Росія віддала Україні захоплені кораблі: з'явилася реакція Кремля і Заходу

Повернення Росією українських кораблів, незаконно захоплених біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, позитивно сприйняли в світі.

Зокрема, в Єлисейському палаці привітали крок країни-агресора. У телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним його французький колега Еммануель Макрон висловив свою точку зору.

"Президент Республіки привітав звістку про повернення Україні трьох кораблів, захоплених у ході інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Цього жесту очікували, він дозволить зміцнити довіру у діалозі між Росією і Україною", – сказано в комюніке.

Росія повернула кораблі ВМС: реакція Кремля і Заходу ТАСС

Макрон привітав повернення кораблів ВМС РБК

При цьому, в Росії заявили, що повернення суден ВМС ніяк не пов'язане з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права проти Росії. Також спростували і вплив майбутнього саміту в "нормандському форматі".

"Ніякого зв'язку тут немає і бути не може", – цитує прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова "360". Він також запевнив, що Росія не чекає від України у відповідь повернення затриманого риболовецького судна "Норд".

Пєсков прокоментував передачу Росією Україні захоплених суден jrnlst.ru

Українська омбудсмен Людмила Денісова назвала повернення кораблів ще одним кроком до звільнення з російських в'язниць українських бранців. Як уточнює "5 канал", своєю реакцією вона поділилася на конференції в Стамбулі.

"Зараз я дуже вдячна, що всі питання моряків і кораблів вирішені. І я думаю, що всі переговори, які зараз проводяться, – ми всі чекаємо зустрічі в "нормандському форматі", – що це буде ще один крок до звільнення всіх на всіх. Україна до цього готова", – сказала вона.

Денісова відреагувала на повернення кораблів frontnews.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія повернула захоплені "Бердянськ", "Нікополь", і "Яни Капу" Україні. Процедура передачі суден пройшла 18 листопада о 12:00 за київським часом.

У МЗС України заявили, що, незважаючи на такий крок, розгляд цієї справі продовжиться в арбітражному суді Гааги.

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