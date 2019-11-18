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18 листопада • оновлено в 18:45
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Росія віддала Україні захоплені кораблі: з'явилася реакція Кремля і Заходу

3.2т
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Повернення Росією українських кораблів, незаконно захоплених біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, позитивно сприйняли в світі.

Зокрема, в Єлисейському палаці привітали крок країни-агресора. У телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним його французький колега Еммануель Макрон висловив свою точку зору.

"Президент Республіки привітав звістку про повернення Україні трьох кораблів, захоплених у ході інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Цього жесту очікували, він дозволить зміцнити довіру у діалозі між Росією і Україною", – сказано в комюніке.

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Росія повернула кораблі ВМС: реакція Кремля і Заходу

Росія повернула кораблі ВМС: реакція Кремля і Заходу

ТАСС

Макрон привітав повернення кораблів ВМС

Макрон привітав повернення кораблів ВМС

РБК

При цьому, в Росії заявили, що повернення суден ВМС ніяк не пов'язане з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права проти Росії. Також спростували і вплив майбутнього саміту в "нормандському форматі".

"Ніякого зв'язку тут немає і бути не може", – цитує прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова "360". Він також запевнив, що Росія не чекає від України у відповідь повернення затриманого риболовецького судна "Норд".

Пєсков прокоментував передачу Росією Україні захоплених суден

Пєсков прокоментував передачу Росією Україні захоплених суден

jrnlst.ru

Українська омбудсмен Людмила Денісова назвала повернення кораблів ще одним кроком до звільнення з російських в'язниць українських бранців. Як уточнює "5 канал", своєю реакцією вона поділилася на конференції в Стамбулі.

"Зараз я дуже вдячна, що всі питання моряків і кораблів вирішені. І я думаю, що всі переговори, які зараз проводяться,ми всі чекаємо зустрічі в "нормандському форматі",що це буде ще один крок до звільнення всіх на всіх. Україна до цього готова", – сказала вона.

Денісова відреагувала на повернення кораблів

Денісова відреагувала на повернення кораблів

frontnews.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Росія повернула захоплені "Бердянськ", "Нікополь", і "Яни Капу" Україні. Процедура передачі суден пройшла 18 листопада о 12:00 за київським часом.

  • У МЗС України заявили, що, незважаючи на такий крок, розгляд цієї справі продовжиться в арбітражному суді Гааги.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Особи
Дмитро Пєсков Еммануель Макрон Людмила Денисова
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hunt andres
hunt andres
Макрон так и сказал - страна агрессор?))))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
hunt andres, французский не переводится на мову, так что лепи шо хошь ...
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Serov Oleg
Serov Oleg
хватит называть эти лоханки кораблями...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Serov Oleg, да ладно тебе, пусть скачут на своих крейсерах ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Serov Oleg, Тогда и Украину не нужно называть государством...
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