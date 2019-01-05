Росія втрапила у новий скандал: Чехія підготувала потужний удар по Москві

Чехія через підозри в шпигунстві пригрозила Росії різким скороченням штату посольства РФ у Празі.
Чеська контррозвідка заявила, що в 2016 та 2017 роках Росія здійснювала кібератаки на урядові структури і крала персональні дані чиновників, пише німецьке видання Bild.
"В результаті цього російському посольству в Чехії, ймовірно, доведеться радикально скоротити персонал", – відзначили в ЗМІ.
За інформацією власних джерел ЗМІ, рішення про видворення дипломатів РФ з Праги може бути прийнято вже в січні на засіданні кабінету міністрів.
Посольство Росії в Чехії
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Контррозвідка Чехії стверджує, що російські дипломатичні установи мають велику кількість співробітників, особливо так званого обслуговуючого персоналу. Насправді ж ці люди можуть бути співробітниками російських спецслужб.
Як писав OBOZREVATEL, у 2018 році Росія неодноразово опинялася в епіцентрі шпигунських скандалів з країнами Заходу.
У квітні 2018 року Нідерланди вислали з країни чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на організацію, пов'язану зі справою про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
Пізніше Міністерство закордонних справ Великобританії звинуватило ГРУ в організації кібератак по всьому світу, зокрема у зломі комп'ютерів Всесвітнього антидопінгового агентства.
У грудні Служба безпеки та інформації Чехії заявила, що за кібератаками на Міністерство закордонних справ Чехії в 2017 році стоять розвідувальні служби Росії.