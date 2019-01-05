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Росія втрапила у новий скандал: Чехія підготувала потужний удар по Москві

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Чехія через підозри в шпигунстві пригрозила Росії різким скороченням штату посольства РФ у Празі.

Чеська контррозвідка заявила, що в 2016 та 2017 роках Росія здійснювала кібератаки на урядові структури і крала персональні дані чиновників, пише німецьке видання Bild.

"В результаті цього російському посольству в Чехії, ймовірно, доведеться радикально скоротити персонал", – відзначили в ЗМІ.

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За інформацією власних джерел ЗМІ, рішення про видворення дипломатів РФ з Праги може бути прийнято вже в січні на засіданні кабінету міністрів.

Посольство Росії в Чехії

Посольство Росії в Чехії

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Контррозвідка Чехії стверджує, що російські дипломатичні установи мають велику кількість співробітників, особливо так званого обслуговуючого персоналу. Насправді ж ці люди можуть бути співробітниками російських спецслужб.

Як писав OBOZREVATEL, у 2018 році Росія неодноразово опинялася в епіцентрі шпигунських скандалів з країнами Заходу.

  • У квітні 2018 року Нідерланди вислали з країни чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на організацію, пов'язану зі справою про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

  • Пізніше Міністерство закордонних справ Великобританії звинуватило ГРУ в організації кібератак по всьому світу, зокрема у зломі комп'ютерів Всесвітнього антидопінгового агентства.

  • У грудні Служба безпеки та інформації Чехії заявила, що за кібератаками на Міністерство закордонних справ Чехії в 2017 році стоять розвідувальні служби Росії.

Місце
Чехія
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CARGO 100
CARGO 100
Меркель сколько лет ЦРУ прослушивало, да и не только её и хоть бы шо ... А тут ... Какие персональные данные? Кому они нужны? Вы шо, великая стратегическая держава с пивной бочкой?
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