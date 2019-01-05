Росія втрапила у новий скандал: Чехія підготувала потужний удар по Москві

Чехія через підозри в шпигунстві пригрозила Росії різким скороченням штату посольства РФ у Празі.

Чеська контррозвідка заявила, що в 2016 та 2017 роках Росія здійснювала кібератаки на урядові структури і крала персональні дані чиновників, пише німецьке видання Bild.

"В результаті цього російському посольству в Чехії, ймовірно, доведеться радикально скоротити персонал", – відзначили в ЗМІ.

За інформацією власних джерел ЗМІ, рішення про видворення дипломатів РФ з Праги може бути прийнято вже в січні на засіданні кабінету міністрів.

Посольство Росії в Чехії iloveprg.ru

Контррозвідка Чехії стверджує, що російські дипломатичні установи мають велику кількість співробітників, особливо так званого обслуговуючого персоналу. Насправді ж ці люди можуть бути співробітниками російських спецслужб.

Як писав OBOZREVATEL, у 2018 році Росія неодноразово опинялася в епіцентрі шпигунських скандалів з країнами Заходу.