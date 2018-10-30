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Росія порушує договір: США може ввести ''ядерні санкції''

3.5тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп дав доручення декільком відомствам підготувати доповідь щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) для Конгресу США.

Як повідомила прес-служба Білого дому, глава держави делегував повноваження представити доповідь державного секретаря у взаємодії із главою Мінфіну, міністром оборони, міністром торгівлі та директором національної розвідки.

Зазначається, що це необхідно відповідно до розділу 1244 Закону про захист національної оборони за 2019 фінансовий рік.

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У цьому розділі йдеться про порушення договору Росією, передбачена також можливість додаткових санкцій за це.

Нагадаємо: 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде із РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Пізніше США заявили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю із Росією, а Трамп пригрозив, що США будуть нарощувати ядерний арсенал для чинення тиску на Росію і Китай.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Планков Илья
Планков Илья
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Никогда московия не нарушала договоров - и вот опять!
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