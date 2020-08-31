У НАТО заявили про серйозне порушення Росії при перехопленні бомбардувальника США: Кремль заперечує провокацію

Російський винищувач Су-27 порушив повітряний простір Данії під час перехоплення бомбардувальника B52 Військово-повітряних сил США.

Про це повідомляється на сайті Союзного повітряного командування НАТО. Водночас Міністерство оборони Росії стверджує, що порушення з боку військового винищувача РФ нібито не було.

У НАТО уточнили, що саме перехоплення сталося над Балтійським морем ввечері 28 серпня, коли B52 наближався до повітряного простору Данії в районі острова Борнхольм.

"Російський Су-27, що летів із Калінінграда, пішов за B52 у повітряний простір Данії над островом, вчинивши істотне порушення повітряного простору країни НАТО", – сказано в повідомленні.

"Цей інцидент демонструє неповагу Росії до міжнародних норм і суверенного повітряного простору союзної держави. Ми як і раніше пильні та готові забезпечити цілодобову безпеку повітряного простору НАТО", – цитує пресслужба генерала Джеффа Харріджана, командувача ВПС Альянсу.

Данські літаки швидкого реагування були запущені для протидії порушенню РФ, однак російські винищувачі повернули назад до перехоплення. Літаки Данії залишилися в повітрі для патрулювання.

В Альянсі наголосили, що це є першим подібним інцидентом за кілька років і "свідчить про новий рівень провокаційної поведінки росіян".

Бомбардувальник B52, як пояснили в НАТО, брав участь у давно запланованих навчаннях Allied Sky, під час яких шість B52 пролетіли над усіма 30 країнами-членами Альянсу за один день у супроводі близько 80 винищувачів.

B-52 ВПС США вилітає з Ферфорда для участі в навчально-тренувальному заході Allied Sky. ac.nato.int

У Росії зі свого боку стверджують, що Су-27 зі складу чергових із протиповітряної оборони сил Балтійського флоту "піднімався для впізнання і недопущення порушення державного кордону РФ стратегічним бомбардувальником В-52Н ВПС США".

Політ літака при супроводі американського бомбардувальника нібито здійснювався над нейтральними водами Балтійського моря, "не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю".

Су-27 перехоплює В-52. Інший російський винищувач пішов за літаком США в повітряний простір Данії. ac.nato.int

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО відповіли Олександру Лукашенку на "ворушіння" біля кордонів Білорусі. Сили Альянсу в Балтійському регіоні, як пояснили військові, носять оборонний характер і були розгорнуті ще до протестів проти фальсифікації виборів президента РБ.