У НАТО заявили про серйозне порушення Росії при перехопленні бомбардувальника США: Кремль заперечує провокацію
Російський винищувач Су-27 порушив повітряний простір Данії під час перехоплення бомбардувальника B52 Військово-повітряних сил США.
Про це повідомляється на сайті Союзного повітряного командування НАТО. Водночас Міністерство оборони Росії стверджує, що порушення з боку військового винищувача РФ нібито не було.
У НАТО уточнили, що саме перехоплення сталося над Балтійським морем ввечері 28 серпня, коли B52 наближався до повітряного простору Данії в районі острова Борнхольм.
"Російський Су-27, що летів із Калінінграда, пішов за B52 у повітряний простір Данії над островом, вчинивши істотне порушення повітряного простору країни НАТО", – сказано в повідомленні.
"Цей інцидент демонструє неповагу Росії до міжнародних норм і суверенного повітряного простору союзної держави. Ми як і раніше пильні та готові забезпечити цілодобову безпеку повітряного простору НАТО", – цитує пресслужба генерала Джеффа Харріджана, командувача ВПС Альянсу.
Данські літаки швидкого реагування були запущені для протидії порушенню РФ, однак російські винищувачі повернули назад до перехоплення. Літаки Данії залишилися в повітрі для патрулювання.
В Альянсі наголосили, що це є першим подібним інцидентом за кілька років і "свідчить про новий рівень провокаційної поведінки росіян".
Бомбардувальник B52, як пояснили в НАТО, брав участь у давно запланованих навчаннях Allied Sky, під час яких шість B52 пролетіли над усіма 30 країнами-членами Альянсу за один день у супроводі близько 80 винищувачів.
У Росії зі свого боку стверджують, що Су-27 зі складу чергових із протиповітряної оборони сил Балтійського флоту "піднімався для впізнання і недопущення порушення державного кордону РФ стратегічним бомбардувальником В-52Н ВПС США".
Політ літака при супроводі американського бомбардувальника нібито здійснювався над нейтральними водами Балтійського моря, "не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО відповіли Олександру Лукашенку на "ворушіння" біля кордонів Білорусі. Сили Альянсу в Балтійському регіоні, як пояснили військові, носять оборонний характер і були розгорнуті ще до протестів проти фальсифікації виборів президента РБ.